Нижегородский метрополитен просит увеличить стоимость проезда

Нижегородский метрополитен планирует увеличить стоимость проезда и уже направил соответствующее обращение в Региональную служба по тарифам. Об этом директор МП «Нижегородское метро» Олег Яушев рассказал в интервью телекомпании «Волга».

- Сейчас стоимость проезда составляет 28 рублей, но на самом деле – еще меньше. Ведь если люди едут по электронному проездному или оплачивают банковской картой, они платят 26 рублей. К тому же есть различные льготные проездные. В итоге получается где-то 21 рубль за перевозку пассажира. А себестоимость проезда – 56 рублей, - заявил Олег Яушев, добавив, что такой разрыв между себестоимостью проезда и ценой поездки для пассажира является неизбежным следствием тяжелого финансового положения.

Региональная служба по тарифам подтвердила, что получила предложение МП «Нижегородское метро» о пересмотре стоимости проезда. Сейчас проводится работы по рассмотрению предложения и обоснованию изменения тарифов.