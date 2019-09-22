2019-09-22T17:11:01+03:00
Общество

Нижегородский метрополитен просит увеличить стоимость проезда

Соответствующее обращение уже направлено в Региональную службу по тарифам
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Нижегородский метрополитен просит увеличить стоимость проездаНижегородский метрополитен просит увеличить стоимость проездаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Нижегородский метрополитен планирует увеличить стоимость проезда и уже направил соответствующее обращение в Региональную служба по тарифам. Об этом директор МП «Нижегородское метро» Олег Яушев рассказал в интервью телекомпании «Волга».

- Сейчас стоимость проезда составляет 28 рублей, но на самом деле – еще меньше. Ведь если люди едут по электронному проездному или оплачивают банковской картой, они платят 26 рублей. К тому же есть различные льготные проездные. В итоге получается где-то 21 рубль за перевозку пассажира. А себестоимость проезда – 56 рублей, - заявил Олег Яушев, добавив, что такой разрыв между себестоимостью проезда и ценой поездки для пассажира является неизбежным следствием тяжелого финансового положения.

Региональная служба по тарифам подтвердила, что получила предложение МП «Нижегородское метро» о пересмотре стоимости проезда. Сейчас проводится работы по рассмотрению предложения и обоснованию изменения тарифов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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