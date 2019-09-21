2019-09-21T15:06:24+03:00
Общество

В Нижегородской области отметили международную ночь летучих мышей

Специалисты напомнили о том, что рукокрылые совсем не опасны
Юлия ДАНЧЕНКО
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В Нижегородской области отметили международную ночь летучих мышейВ Нижегородской области отметили международную ночь летучих мышейФото: Андрей МИРЕЙКО
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В Нижегородской области отметили самый необычный международный праздник – ночь летучих мышей. Об этом рассказали в комитете по охране объектов животного мира.

Праздник выпадает на ночь с 20 на 21 сентября.

- Задача праздника привлечь внимание общественности к проблемам рукокрылых и их охране, - пояснили в ведомстве. - Летучие мыши — уникальные млекопитающие, которые, благодаря своему строению, овладели искусством полета.

Кроме того, специалисты напомнили, что летучие мыши, которые живут в Нижегородской области, не опасны. Они питаются насекомыми и не пьют кровь, в отличие от своих собратьев, живущих в Латинской Америке.

- Они приносят большую пользу, поскольку уничтожают вредных насекомых, которые также активны в темное время суток, а днем ускользают от внимания птиц, - пояснили в ведомстве.

Многие виды летучих мышей находятся на грани исчезновения, а некоторые уже занесены в Красную книгу Нижегородской области. Это гигантская вечерница - самая крупная летучая мышь России длина тела которой составляет 84-104 миллиметров, а также бурый ушан, который в длину достигает 55 миллиметров и имеет очень длинные уши.

Основная причина исчезновения летучих мышей - вырубка дуплистых деревьев, где они живут. Могут рукокрылые жить и в городах, облюбовав для себя заброшенный чердак. Но здесь они гибнут из-за предрассудков и нехватки знаний об этих мышах.

Если летучая мышь залетела в квартиру

Если к вам в квартиру залетела летучая мышь, не волнуйтесь. Возьмите полотенце или наденьте перчатки. После чего поймайте зверька и выпустите его на улицу.

Если животное ранено и нуждается в помощи специалистов, позвоните в круглосуточную диспетчерскую службу «Зеленый телефон» по телефону: (831) 433−22−11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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