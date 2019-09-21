2019-09-21T14:25:23+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде выпал первый снег

Замерзающим нижегородцам пообещали включить отопление
Юлия ДАНЧЕНКО
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В Нижнем Новгороде выпал первый снегВ Нижнем Новгороде выпал первый снегФото: Ольга АЛЕКСЕЕВА
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В субботу, 21 сентября, в Нижнем Новгороде выпал первый снег. Синоптики предупреждали о нем еще в пятницу, но многие нижегородцы не верили, что уже в середине сентября может быть настолько холодно. Однако сегодня те, кто оказался на улице, стали первыми, кто ощутил на себе дыхание зимы.

В середине дня вместе с дождем на головы горожан посыпалась ледяная крупа.

- Ну все, тепло точно закончилось, - хмуро сказала мама двоих маленьких детей.

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе действительно придется доставать теплые свитера и ботинки. Днем температура воздуха будет +5…+9 градусов, а ночью столбики термометров будут опускаться до – 1 градуса.

В квартирах тоже сильно похолодало. Однако мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов уже отдал распоряжение о начале отопительного сезона. Начиная с 19 сентября, тепло начало появляться в социальных объектах: школах, детских садах, больницах. А с 23 сентября батареи начнут греться в жилых домах нижегородцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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