2019-09-23T17:55:42+03:00
Происшествия

Дерзкие грабители украли восемь миллионов рублей из банка в Дзержинске

В настоящее время полицейские устанавливают личности похитителей
Лилия ТЕМНОВАЮлия ИСАЕВА
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Дерзкие грабители украли восемь миллионов рублей из банка в ДзержинскеДерзкие грабители украли восемь миллионов рублей из банка в ДзержинскеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Дерзкое ограбление коммерческого банка «Восточный», расположенного на улице Циолковского в Дзержинске, произошло в ночь с пятницы на субботу. Сообщение о проникновении в кредитно-финансовое учреждение поступило в полицию около 10:30 утра в субботу, 21 сентября 2019 года, рассказали «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По неофициальным данным, добыча грабителей составила более восьми миллионов рублей. Злоумышленники якобы попали на камеры видеонаблюдения банка, однако, уходя, уничтожили их и сломали сигнализацию. Впрочем, официального подтверждения этой информации пока нет.

- На место происшествия сразу же была направлена следственно-оперативная группа. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье "Кража", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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