«Тема культурной идентичности зашла»: Тина Канделаки подвела итоги фестиваля «Том Сойер Фест - 2019»

Итоги фестиваля «Том Сойер Фест - 2019» подводят не только волонтеры, которые с 1 июня по 21 сентября реставрировали три самых старых дома в центре Нижнего Новгорода, но и Тина Канделаки. И у нее есть на то все основания - знаменитая телеведущая лично поучаствовала в восстановлении одного из вновь выявленных объектов культурного наследия.

В рамках "Том Сойер фест" Канделаки покрасила старинный дом в центре Нижнего Новгорода.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Помните, как на последнем ПМЭФ я красила подлинный резной наличник нижегородского дома 1847 года постройки? Так губернатор Глеб Никитин вовлекал аудиторию поучаствовать делом и рублем в сохранении памятников архитектуры, - написала Канделаки в соцсетях.

Дом № 22 а по Новой улице до реставрации. Фото: группа "Том Сойер Фест" в соцсетях.

Дом № 22 а по Новой улице после реставрации. Фото: группа "Том Сойер Фест" в соцсетях.

Почти за четыре месяца неравнодушным нижегородцам удалось привести в порядок фасады трех жилых домов в квартале Трех Святителей - дома № 22 а по Новой улице, № 20/13 по Новой улице и № 16 по улице Короленко.

Дом № 20/13 по Новой улице до реставрации. Фото: группа «Том Сойер Фест» в соцсетях.

Дом № 20/13 по Новой улице после реставрации. Фото: группа «Том Сойер Фест» в соцсетях.

- Да, это не так много, но уже сейчас можно сказать, что тема культурной идентичности и сохранения материального наследия Нижнего Новгорода зашла людям очень хорошо, - считает телеведушая. - Волонтеры, с которыми я говорила в Нижнем, очень любят свой город, знают историю каждого дома и намерены и дальше отстаивать уникальный исторический облик города, а Никитин бодро взаимодействует со всеми активистами и демонстрирует принципиально новый подход: восстановление вместо сноса. Увы, не все пока понимают, что эти избушки и есть та историческая память, которая определяет наше лицо.

Дом № 16 по улице Короленко до реставрации. Фото: группа «Том Сойер Фест» в соцсетях.

Дом № 16 по улице Короленко после реставрации. Фото: группа «Том Сойер Фест» в соцсетях.

Тина Канделаки также добавила, что совсем скоро Нижний Новгород будет отмечать свое 800-летие. И выразила надежду, что город воспользуется шансом существенно изменить свой облик, приведя в порядок все объекты культурного наследия.

- Очевидно, что Нижний Новгород нуждается в сильном инфраструктурном развитии. Желаю, чтобы в следующем году таких отреставрированных домов было не три, а 30, а потом и 300, - заключила знаменитость.

В рамках "Том Сойер фест" Канделаки покрасила старинный дом в центре Нижнего Новгорода.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

КСТАТИ

Тина Канделаки не только покрасила резной наличник дома № 22 а по Новой улице в рамках Петербургского международного экономического форума. Позже генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» приехала в Нижний Новгород, чтобы покрасить старинный дом в центре города. Тогда телеведущая одобрила выбранный волонтерами цвет, отметив, что мятный нынче в моде.

Телеведущая Тина Канделаки, градозащитница Анна Давыдова и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Фото: СОЦСЕТИ

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