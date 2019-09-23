2019-09-23T15:03:46+03:00
Общество

Три нижегородки борются за два миллиона рублей

Стартовало интернет-голосование за выход в финал Международного конкурса красоты среди офисных сотрудниц «Мисс Офис – 2019»
Юлия ДАНЧЕНКО
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Три нижегородки борются за два миллиона рублейТри нижегородки борются за два миллиона рублейФото: предоставлено организаторами конкурса.
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Сразу три нижегородки борются за титул «Мисс Офис - 2019» и приз в два миллиона рублей. Об этом сообщили организаторы конкурса.

В состязании участвует 123 девушки из разных городов. В финал смогут пройти лишь 30 участниц, которые будут бороться за денежный приз и титул. 25 участниц выберут с помощью онлайн-голосования, а еще пять красавиц выберет оргкомитет.

Марина Сергеева Фото: предоставлено организаторами конкурса.

Марина СергееваФото: предоставлено организаторами конкурса.

- Победительница получит роскошную непереходящую корону и возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора – компании «Комус», - рассказали организаторы.

Из Нижнего Новгорода в конкурсе участвуют HR-менеджер, ПАО «Ростелеком» Юлия Мурахина, старший менеджер, АО «Райффайзенбанк» Марина Сергеева и клиентский менеджер ПАО «Сбербанк» Ольга Козлова.

Проголосовать за нижегородских красавиц можно на сайте конкурса с 23 сентября по 13 октября.

Ольга Козлова Фото: предоставлено организаторами конкурса.

Ольга КозловаФото: предоставлено организаторами конкурса.

Финал конкурса «Мисс Офис – 2019» пройдет 23 ноября в Москве. Ведущими шоу будут актер театра и кино, режиссер-постановщик Максим Виторган, а также директор конкурса Светлана Бобрикова.

В числе приглашенных гостей будут руководители и топ-менеджеры крупных компаний, популярные артисты, дизайнеры, политики, спортсмены, блогеры и другие медийные лица.

Юлия Мурахина Фото: предоставлено организаторами конкурса.

Юлия МурахинаФото: предоставлено организаторами конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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