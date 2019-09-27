Будущее – за технологиями: Государственные услуги перейдут в режим «онлайн» к 2024 году

В 21 веке уже сложно представить свою жизнь без смартфонов. Работа, развлечения, общение – все плавно переходит в Интернет. Но на этом цифровизация не прекратится. По словам экспертов, к 2024 году россияне будут не только узнавать о положенных им льготах и необходимости оформления документов, но и даже получать их в электронном виде.

О формате взаимодействия с получателями госуслуг, их трансформации и внедрении цифровых электронных сервисов чиновники и специалисты рассказали на семинаре Фонда социального страхования РФ, который проходил в Нижнем Новгороде с 24 по 25 сентября.

Услуги в один клик

Через несколько лет жизнь каждого россиянина упростится донельзя: будут и социальный навигатор, и смс-информирование, и получение услуги нажатием на смартфон, и замена документов в режиме онлайн, и использование мобильных телефонов при получении госуслуг, и даже социальный юрист в один клик. Все внимание власти акцентируют на прямые выплаты (которые будут в каждом регионе уже в следующем году), листки нетрудоспособности, здоровый образ жизни и интеграцию баз данных.

О том, как выглядят электронные услуги сейчас, рассказал заместитель директора департамента развития цифрового государства Минкомсвязи России Валерий Ткаченко.

- На текущий момент, на сайте госуслуг зарегистрированы 97 миллионов учетных записей, более 65 миллионов из которых уже подтверждены. Более ста услуг федеральных фондов доступны для заказа, а если говорить о субъектах – то цифра приближается к пяти тысячам. Если в 2017 году заказов было почти 40 миллионов, то за первые девять месяцев 2019 года их уже более 94 миллионов, - отметил он.

О формате взаимодействия с получателями госуслуг, их трансформации и внедрении цифровых электронных сервисов рассказали чиновники и специалистыФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Эти цифры подтверждают: востребованность перехода к электронному виду оказания услуг есть. К чему же это приведет?

Каждый гражданин России будет иметь доступ к информации, имеющейся о нем в органах госвласти, и услугах, которые ему положены по закону в жизненных ситуациях. Например, при потере близкого родственника или рождении ребенка достаточно будет просто подать одно онлайн-заявление, чтобы получить соцподдержку. Все ресурсы государственных органов перейдут в цифру - каждая услуга будет оказываться онлайн без помощи чиновников. Исключением станут услуги, связанные с безопасностью – например, разрешение на оружие.

Результаты будут юридически значимыми и приниматься в электронном виде для оказания услуг. Ходить в МФЦ и органы власти больше не будет нужды.

На уровне правительства России уже утвержден перечень из 24 суперсервисов, которые и помогут реализовать планы по цифровизации. Речь идет о жизненных ситуациях, с большинством из которых рано или поздно сталкивается каждый из нас: рождение ребенка, утрата близкого человека, правосудие, переезд в другой регион, поступление в вуз, разрешение для бизнеса, перевозки, решение проблем со здоровьем и многие другие, - все это станет веб-реальностью к 2024 году.

Фонд социального страхования в четырех сервисах будет играть немаловажную роль. Например, при рождении ребенка выплатит беременным несколько пособий, а инвалидов обеспечит техническими средствами реабилитации и выплатит компенсацию ветеранам за приобретение этих средств. Кроме того, ФСС будет выдавать пособия по нетрудоспособности и обеспечивать санаторно -курортным лечением граждан, пострадавших в результате ЧС на производстве.

Дети «онлайн»

Разберем конкретный пример – рождение ребенка. Теперь родители смогут получать все необходимые документы и выплаты, сделав несколько кликов в смартфоне. У каждой мамы будет свой цифровой профиль, где появятся электронный родовой сертификат и лист нетрудоспособности. Суперсервис сам сообщит женщине о необходимости оформления этих документов – просто пришлет оповещение на мобильный телефон. При этом заявление на получение выплат заполняется автоматически – новоиспеченным мамам нужно будет только проверить данные и указать реквизиты банковского счета. За несколько месяцев до родов при помощи сервиса также можно будет записаться в родильный дом. Справка о рождении малыша тоже появится автоматически в цифровом профиле.

Семинар Фонда социального страхования РФФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Но и это – еще не все. Даже получить документы на ребенка – свидетельство о рождении, СНИЛС, медицинский полис, ИНН, справки о регистрации и материнский капитал – можно будет в режиме онлайн. Мамам остается только внести в заявление имя малыша, информацию о месте планируемой регистрации и выбрать страховую компанию. Заявление на оформление детских документов согласовывается с отцом ребенка – тоже онлайн через оповещение!

Готовые справки придут родителям в электронном виде или сохранятся в цифровом профиле – как захотите. При желании можно получить и бумажные версии – сходить в МФЦ или вызвать курьера. Записать малыша в детский сад или прикрепить к поликлинике – проще простого, тоже одним касанием. И ходить никуда не надо: суперсервис даже покажет, какие вы в очереди.

Информирование – в приоритете

О том, как цифровое государственное управление будет реализовываться в социальной сфере, рассказал на форуме замдиректора департамента информационных технологий и обеспечения проектной деятельности Минтруда России Михаил Аронов.

- Информирование граждан – очень важное направление. Ведь зачастую граждане не знают о тех мерах, которые могут получить, - подчеркнул чиновник.

Первым этапом станет создание справочника жизненных событий, который определит, какие события порождают права на соцподдержку. В ЕГИССО будет стекаться вся актуальная информация о жизнедеятельности гражданина. Например, если он потерял близкого человека, придет электронный документ из ЗАГСа. В связи с этим госуслуги пришлют ему оповещение и проинформирует о том, какие средства положены от государства в сложившейся ситуацией.

Если у граждан возникнут вопросы, он сможет обратиться с Единый контакт-центр. Он будет состоят из пяти разделов:

- предоставление дополнительных каналов связи,

- единый телефонный номер по социальным вопросам,

- онлайн-чат,

- экспертная система,

- обработка запросов граждан с помощью искусственного интеллекта.

В планах также создание Единого портала госуслуг, который будет доводить до россиян актуальную информацию, принимать запросы, отображать статусы обработки этих запросов, регистрировать черновики заявлений на оказание услуг и обеспечивать процессы назначения услуг.

Ожидается, что при помощи такого портала в 2020 году будут проинформированы 300 тысяч человек, в 2021 – 600 тысяч человек, а уже в 2022 году – два миллиона.

По словам экспертов, к 2024 году россияне будут не только узнавать о положенных им льготах и необходимости оформления документов, но и даже получать их в электронном видеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Социальный навигатор

Приложение «Социальный навигатор», разработанное Фондом социального страхования, уже успешно функционирует «в народе». О том, какие изменения ждут россиян в ближайшем будущем именно в этой сфере, рассказал руководитель департамента информационных технологий и защиты информации Фонда социального страхования РФ Андрей Шолкин.

В чем же смысл такого приложения? Во-первых, все услуги и обращения доступны в мобильном телефоне, а это плюс. В-вторых, та или иная услуга сама сообщает людям о себе в режиме онлайн 24/7. В-третьих, заказать услугу можно единым кликом, а не ждать в многокилометровых очередях в нескольких центрах. И в-четвертых, конечно же, возможность всегда иметь под рукой всю актуальную информацию.

На сегодняшний день усовершенствованы уже несколько разделов: личный кабинет, профиль пользователя, уведомления, листки нетрудоспособности, заявки на ТСР, индивидуальные программы реабилитации и помощь пострадавшим. На этом Фонд социального страхования останавливаться не собирается. В планах работа еще над несколькими актуальными вопросами.

Например, запуск приложения на iOS (на сегодняшний день его могут скачать только пользователи «андроидов»), усовершенствование личного кабинета, введение новых способов идентификации и расширение перечня социальных объектов. Помимо этого, ФСС запустит социального голосового помощника и вовлечет в работу волонтеров.

- Мы видим, что запросы граждан на предоставление услуг возрастают и качество услуг, которые они требуют от госорганов и фонда социального страхования, достаточно велико, - подчеркнул в ходе общения с журналистами управляющий Госусреждением – Нижегородским региональным отделением Фонда социального страхования Юрий Хабров.

По его словам, в наше время все хотят получать услуги онлайн. Именно на это и направлены все сервисы, которые уже работают или только будут созданы. Помимо этого, сроки предоставления услуг должны сократиться, в том числе за счет внедрения проектных решений.

При этом Хабров подчеркнул, что цифровизация повлечет за собой небольшие сокращения сотрудников госучреждений – при этом многие из них будут повышать квалификацию и работать с новыми онлайн-сервисами.

Листок нетрудоспособности – тоже онлайн

Руководитель департамента организации обеспечения страховых выплат ФСС РФ Татьяна Лотоцкая в ходе форума пояснила, что даже листки нетрудоспособности будут выдаваться в интернете. Многие крупные компании и предприятия нашей страны уже перешли на такую систему, но нужно внедрить ее везде.

- Сегодня доля электронных больничных почти 30% от общего числа, и этот показатель будет расти за счет создания максимально удобного сервиса, - добавила Лотоцкая.

При этом работодатели должны будут без проблем принимать электронные листки нетрудоспособности и выплачивать по ним пособия. Сейчас в стране более 12 тысяч медицинских организаций, которые имеют лицензию на экспертизу трудоспособности.

Даже индивидуальные предприниматели уже перешли на электронные листки нетрудоспособности.

- Для того, чтобы сервис был максимально удобным, мы с большим количеством разработчиков поработали. Они адаптировали под учеты и интересы страхователей. Мы увидели, что доля использования программного обеспечения растет. Мы хотели бы с медицинскими организациями перевести весь свой электронный документооборот в юридически значимый статус, - уточнила Лотоцкая. Это и необходимые справки, и родовый сертификат, который является одним из самых запрашиваемых и популярных документов. Ежегодно их печатается порядка двух миллионов.

КОМПЕТЕНТНО

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев:

- Мероприятие, которое прошло в Нижнем Новгороде при поддержке Фонда социального страхования России, очень значимое. Ведь цифровые технологии – это уже наше настоящее. И в рамках активной стадии реализации национальных проектов и вообще в социальной сфере это как раз необходимо. Мы очень благодарны, что это этот семинар прошел на нижегородской земле. Цифровые технологии необходимы, прежде всего, для наших граждан и удобства получателей социальных услуг по всем направлениям. При взаимодействии всех направлений и органов власти мы достигнем тех результатов, которые заложены в национальных проектах.

Цифровые технологии дадут жителям доступность оказания социальных услуг, удобство и простоту в их получении. Граждане смогут получать информацию и услуги либо не выходя из дома на основании мобильных приложений, либо придут в учреждение и без всяких очередей и дополнительных издержек в удобное время.