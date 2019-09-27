«Группа ГАЗ» развивает рынок газомоторного транспорта

«Группа ГАЗ» по праву считается ведущей компанией в России по производству газомоторной техники. В далеком 2005 году она первой в стране наладила выпуск газовых автобусов, а в 2013 году – коммерческих автомобилей, работающих на метане. Компания является активным участником программ по расширению рынка газомоторного транспорта и сотрудничает в этом направлении с крупнейшим оператором заправочной инфраструктуры в стране – ПАО «Газпром». 25 сентября Председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Горьковский автозавод, где ознакомился с современной и перспективной линейкой газомоторной техники производства «Группы ГАЗ». Визит руководства «Газпрома» на Горьковский автозавод был приурочен к совещанию, посвященному планам расширения газомоторного парка «Газпрома», которое проводится сегодня в Нижнем Новгороде.

АГНКС на Горьковском автозаводе

Вадим Сорокин и Виктор Зубков на главном конвейере ГАЗ

Горьковский автомобильный завод – крупнейший производитель коммерческой техники. В отличие от легкового транспорта, наши клиенты покупают не эмоции, не красоту, а выгоду, - подчеркнул президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин. - А газомоторное топливо – это самый экономичный вид топлива. Для нашей страны, которая является крупнейшим производителем и обладает огромным национальным богатством в виде газа, это наиболее оптимальный вариант для владельцев коммерческой техники.

Газовые двигатели ЯМЗ-530

Линейка автомобилей ГАЗ с двигателями CNG

Выгоду от использования газомоторной техники действительно трудно переоценить – по оценке экспертов, применение сжатого газа позволяет снизить топливные затраты на 40-50%. При этом природный газ является одним из самых экологичных видов моторного топлива. Благодаря его применению удается значительно сократить количество выбросов в атмосферу. Единственным ограничением его использования на сегодняшний день является необходимость расширения заправочной инфраструктуры.

Осмотр автомобилей и автобусов CNG Группы ГАЗ

- Развитие газомоторной тематики делится на две части. Одна часть - это развитие газового транспорта, вторая – развитие газозаправочной инфраструктуры, - пояснил исполнительный вице-президент «Группы ГАЗ» по газомоторной стратегии и развитию Сергей Арзуманов. - У нас уже почти вся линейка техники имеет версию машин на компримированном природном газе. Также мы ведем разработку моделей на сжиженном природном газе. И, конечно, мы не могли остаться в стороне от развития газозаправочной инфраструктуры. Вместе с партнером – компанией «РМ КПГ» - мы производим на нижегородской площадке «Группы ГАЗ» газозаправочное оборудование. Это и автомобильные газонаполнительные компрессорные станции в контейнерном исполнении, и газораспределительные колонки. Причем, это все было сделано с учетом лучших мировых компетенций и лучших мировых практик.

Осмотр цеха производства оборудования для АГНКС

Первая газонаполнительная станция производства компании «РМ КПГ» была открыта на территории Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде еще в 2015 году. Сейчас она обслуживает технический парк самого предприятия, а также муниципальные газомоторные автобусы. Одной из важных преимуществ этой станции – высокая скорость заправки. Экономия от перевода на природный газ собственного транспортного парка Горьковского автозавода составляет свыше 10 миллионов рублей в год.

Цех производства оборудования для АГНКС

КОНКРЕТНО

Какой транспорт с газовыми и битопливными двигателями выпускает «Группа ГАЗ»?

- Газомоторные автобусы всех классов и назначений, среди которых туристические, городские, пригородные и школьные. Всего компания выпускает 16 моделей газомоторных автобусов вместимостью от 22 до 201 пассажиров.

- Коммерческая техника, в том числе легкие коммерческие автомобили, грузовики на газомоторном топливе и различные варианты спецтехники на их базе.

- Газовые двигатели для грузовой и пассажирской техники, разработанные «Группой ГАЗ» в рамках программы импортозамещения.