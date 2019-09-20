2019-09-20T19:02:01+03:00
Общество

Мини-«Сириус» построят на Бору: Новый образовательный центр будет рассчитан на 4,5 тысячи человек

Образовательный комплекс планируется построить к 2021 году
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Новый образовательный центр будет рассчитан на 4,5 тысячи человекНовый образовательный центр будет рассчитан на 4,5 тысячи человекФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
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Ранняя профориентация, единая образовательная программа и школа полного дня – все это ждет учеников будущего образовательного комплекса, который планируется построить в Нижегородской области.

- Проект предполагает строительство образовательного центра на Бору и трех корпусов школы – в Верхних Печерах, на улицах Машинная – Победная и в микрорайоне «Юг», - рассказал министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов. – Благодаря строительству этого комплекса в регионе будет создано 4,5 тысячи школьных мест.

Данный проект будет реализован в рамках концессионного соглашения между ГК «Просвещение» и правительством Нижегородской области. В общей сложности, в проект планируется вложить 7 миллиардов рублей, из которых 5,8 миллиардов рублей будет выделено из областного бюджета. Строительство должно быть завершено уже к 2021 году.

- По сути, это будет одна школа с филиалами в разных частях Нижнего Новгорода, - объяснил Сергей Баринов. – Что касается образовательного центра на Бору, то это будет мини-«Сириус» на базе бывшего пионерского лагеря «Искра».

Главная особенность центра в его двухступенчатой концепции. Первая ступень объединит начальную школу и обучающихся 5-7 классов. Вторая ступень рассчитана на школьников старшего звена, с 8 по 11 класс. Она предполагает предпрофильную подготовку и раннюю профориентацию.

- В основе концепции лежит идея школы полного дня, где дети могут быть заняты с утра до самого вечера, - рассказал вице-президент группы компаний «Просвещение» Алексей Шаповалов. - Подготовленная программа обеспечит школьников индивидуальными образовательными маршрутами, даст доступ к возможностям современной предпрофессиональной подготовки и дополнительного образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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