Футболисты цеха №37 АПЗ стали победителями турнира по мини-футболу

Футболисты цеха №37 АО «АПЗ» стали победителями заводского первенства по мини-футболу. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

– В нашей команде нет случайных людей, – говорит начальник техбюро цеха №37, капитан команды Сергей Свистунов. – Основной костяк сложился из тех, кто любит мини-футбол. Мы не профессиональные спортсмены, но каждый готов отыграть на поле на все 100%.

Тренировочный процесс идет на протяжении всего года. Летом это футбольные поединки на траве, зимой – в зале ФОКа «Чемпион».

– На протяжении нескольких лет мы стремились к тому, чтобы завоевать первое место на заводской спартакиаде, – рассказывает монтажник РЭАиП цеха №37 Николай Воронин. – В прошлом году стали четвертыми, в 2017-м – вторыми. В 2019-м после первой игры с цехом №42 мы поняли, что на этот раз должны взять кубок. Наш вратарь (заместитель начальника цеха №37 Михаил Моисеев) за весь турнир пропустил всего пять мячей.

– Каждый забитый гол – это результат работы всей команды, – отмечает нападающий, инженер-технолог цеха №37 Евгений Бусаров. – У меня были хорошие партнеры по игре, поэтому оставалось сделать не так много. В этой спартакиаде на моем счету 12 голов.

За время проведения соревнований по футболу среди заводских подразделений спортсменами цеха №37 было забито 23 мяча. Все матчи они завершили в свою пользу.

– Успех сопровождал нашу команду на протяжении всего турнира, – комментирует начальник цеха Александр Аргентов. – Победа на отборочном этапе показала, что у нас есть все шансы. Удача сопутствует сильнейшим. Точная передача, мяч у центрального нападающего, удар, гол. 2:1 – таков был исход финального матча.

Болельщики цеха не остались в стороне, с каждым матчем их становилось все больше. Особенно эмоциональным стал финал, атаки на ворота соперника вызывали бурную реакцию на трибунах.

Теперь футболистам цеха №37 предстоит выступить за сборную Арзамасского приборостроительного завода на городской спартакиаде.