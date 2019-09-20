2019-09-20T16:50:04+03:00
Общество

Арзамасец Кирилл Тюлюков завоевал бронзу на Всероссийских соревнованиях по фехтованию

Турнир состоялся в Санкт-Петербурге 14 сентября
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Арзамасец Кирилл Тюлюков завоевал бронзу на Всероссийских соревнованиях по фехтованиюАрзамасец Кирилл Тюлюков завоевал бронзу на Всероссийских соревнованиях по фехтованиюФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Арзамасец Кирилл Тюлюков завоевал бронзу на Всероссийских спортивных соревнованиях по фехтованию на саблях среди юниоров до 21 года. Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

Турнир состоялся в Санкт-Петербурге 14 сентября. На фехтовальных дорожках встретились более сотни спортсменов, представляющих Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Пензу, Саратов, республику Татарстан, Алтайский край, Московскую, Нижегородскую и Вологодскую области.

В личных соревнованиях мастер спорта России Кирилл Тюлюков завоевал третье место.

Тренируют его мастера спорта России, тренеры высшей категории Вадим Карпычев и Николай Хозин.

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