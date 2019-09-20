Арзамасец Кирилл Тюлюков завоевал бронзу на Всероссийских соревнованиях по фехтованию

Арзамасец Кирилл Тюлюков завоевал бронзу на Всероссийских спортивных соревнованиях по фехтованию на саблях среди юниоров до 21 года. Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

Турнир состоялся в Санкт-Петербурге 14 сентября. На фехтовальных дорожках встретились более сотни спортсменов, представляющих Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Пензу, Саратов, республику Татарстан, Алтайский край, Московскую, Нижегородскую и Вологодскую области.

В личных соревнованиях мастер спорта России Кирилл Тюлюков завоевал третье место.

Тренируют его мастера спорта России, тренеры высшей категории Вадим Карпычев и Николай Хозин.