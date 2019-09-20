Единый узел учета газа установлен на АПЗ

Единый коммерческий узел учета газа, в котором расположены ультразвуковые счетчики с широким диапазоном измерения, установлен на АПЗ. Стоимость проекта составила около 13 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

В законодательстве страны произошли изменения в правилах поставки газа. Согласно новым условиям на предприятиях должен быть организован единый коммерческий узел учета потребления газа. Руководством АО «Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина» было принято решение установить на территории завода такой пункт.

– Узел учета расположен на границе балансовой принадлежности с предприятием, – говорит главный энергетик Сергей Юматов. – Теперь вместо нескольких коммерческих пунктов у нас один. В нем установлено современное высокоточное оборудование, которое позволяет проводить замеры газа от минимальных показателей в летний период до максимальных – в зимний.

Согласно заявленным характеристикам, расходомер имеет шесть пар электроакустических вибраторов, которые обеспечивают высокую надежность получения достоверных результатов измерений при различных факторах. Счетчик может производить замеры газа в обоих направлениях (по и против течения) без перенастройки.

– В модульном контейнере установлены ультразвуковые шестиканальные расходомеры газа европейской компании, – рассказывает Сергей Юматов. – Они надежные, без механических частей. Это значит, что вероятность их поломки низкая, они практически не требуют обслуживания. Корпус изготовлен из низкотемпературной углеродистой стали, на внешней стороне имеется интерфейс пользователя с широким графическим экраном для управления при помощи касания. Срок эксплуатации счетчика составляет порядка 25 лет, поверочный интервал – шесть лет.

В основе принципа работы расходомера – технология отражения ультразвукового сигнала от внутренних стенок прибора корпуса. При таком способе увеличивается длина импульса, следовательно, улучшается точность обработки результатов измерения.

Модульный контейнер, где установлено оборудование, поделен на несколько отсеков. В первом находится непосредственно измерительный узел, в котором размещены расходомеры газа, запорная арматура и газовые фильтры. Во втором располагаются современные корректоры потребления энергоресурса. Они передают данные в Нижегородский диспетчерский пункт в режиме онлайн.

Для удобства эксплуатации в контейнер проведено электричество и отопление. Здесь же установлены источники бесперебойного питания, которые в случае аварийного отключения электричества не дадут оборудованию прекратить работу.

Обслуживанием пункта учета занимаются специалисты газовой службы по договору. Также в их ведении проверка газопровода всего предприятия, изолирующих соединений, узлов учета утечек газа и котельной в соответствии с графиком.