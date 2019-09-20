2019-09-20T16:32:15+03:00
Общество

Турнир по пейнтболу прошел на Арзамасском приборостроительном заводе

В соревнованиях приняли участие 24 команды
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Турнир по пейнтболу прошел на Арзамасском приборостроительном заводеТурнир по пейнтболу прошел на Арзамасском приборостроительном заводеФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Приборостроители поучаствовали в заводском турнире по пейнтболу, посвященном 85-летию Профавиа. Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

Бои на пейнтбольных маркерах начались после торжественного построения 24 команд-участниц. Председатель первичной профсоюзной организации АПЗ Александр Тюрин от имени руководства предприятия и ППО пожелал победы и отличного настроения всем участникам. Таковых на базе активного отдыха «Пейнтбол City» собралось порядка 200 человек.

«Пули» свистели сразу на двух полях. Задача каждой команды – захватить флаг противника, при этом уберечь свой. Не менее важно было не попасть под обстрел соперника.

В финальную часть турнира вышли шесть сильнейших команд. Они сражались уже по круговой системе. Не помешал стрелкам даже внезапно хлынувший дождь.

В результате первое место завоевала команда «Лидер» (цех №64), второе – команда «Синдикат» (отдел главного конструктора по спецпродукции), третье – команда «Hauser» (НПЦ завода «Красное знамя»). Вместе с титулами сильнейших команд турнира они получили грамоты, медали и денежные вознаграждения.

– Эта победа стала третьей для цеха. В первую очередь, наша сила – в сплоченности, сыгранности команды, в специально разработанной стратегии. Раскрыть мы, конечно, ее можем, но не будем. Потому что планируем «биться» в пейнтбольном турнире следующего года, - поделился капитан команды «Лидер» из цеха №64 Александр Шеронов.

– На АПЗ работаю недавно, поэтому в пейнтбольных заводских битвах участвую впервые. Получил огромнейшее удовольствие и море впечатлений. Атмосфера отличная: чувствовался боевой командный дух, соревновательный азарт. Не сразу все удалось: в первом же бою нас всех «положили». Но зато это помогло пересмотреть тактику игры (выбрали «один атакует, остальные прикрывают»), и второе сражение закончилось для нас победой. До выхода в полуфинал не хватило совсем немного времени. Но результатом все равно довольны. В следующем году наверстаем! – пообещал капитан команды «Цеховые псы» из цеха №49 Дмитрий Кондрашкин.

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