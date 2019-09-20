Лучших фехтовальщиков сезона наградили в Нижегородской области

Итоги сезона 2018-19 годов подвела Спортивная федерация фехтования Нижегородской области. Лучших ребят чествовали в региональном Центре спортивной подготовки. Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

Юных фехтовальщиков за успешные выступления поблагодарили исполнительный директор СФФ НО Вадим Карпычев и заместитель директора ГАУ НО «Центр спортивной подготовки» Юлия Сотникова.

В прошедшем сезоне областная федерация фехтования провела три всероссийских турнира и Первенство России среди юношей и девушек до 15 лет, которое прошло в Арзамасе. Всего в сезоне завоевано более 80 медалей. В списочный состав сборной страны вошли три спортсмена, среди которых арзамасец – мастер спорта России Кирилл Тюлюков.

– У нас серебро первенства мира, кубков мира, бронза первенства Европы, есть медали с первенств страны, чемпионатов и первенств ПФО, а также огромное количество наград всероссийских турниров, – отметил исполнительный директор СФФ НО Вадим Карпычев. – Этому способствовала мощнейшая работа Федерации в лице председателя Олега Лавричева. Оказывается всяческая поддержка спортивным школам, тренерам, спортсменам, обновляются кадры.

Фехтовальщики, завоевавшие в сезоне призовые места на всероссийских и международных турнирах, а также их тренеры награждены почетными грамотами и денежными премиями.

В новом сезоне два турнира пройдут в Арзамасе. 12 октября – Всероссийские спортивные соревнования по фехтованию на саблях среди юниоров до 21 года, а с 22 по 28 января – в той же возрастной категории Первенство России.

– Больше всего запомнилось первенство мира, где мы завоевали серебряную медаль в командных соревнованиях. В новом сезоне буду стремиться попасть в основную сборную страны и завоевывать награды уже более высокого достоинства, - пообещал мастер спорта России Кирилл Тюлюков.

– Самым успешным было Первенство России по юниорам в Санкт-Петербурге, где мы завоевали командное третье место. Теперь постараюсь выполнить квалификацию мастера спорта России, для этого нужно попасть в восьмерку на Первенстве России среди юниоров, - наметил кандидат в мастера спорта Артем Султанов.