Наладчик АПЗ Иван Кондаков отметил 40-летний трудовой юбилей

В сентябре трудовой юбилей отмечает наладчик станков и манипуляторов с ПУ цеха №53 Иван Кондаков. Он работает на Арзамасском приборостроительном заводе уже 40 лет.

– Честно говоря, и не верится, что столько времени прошло, – говорит Иван Александрович. – Вроде как вчера было. Пришел в 59-й цех. На участке станки по сравнению с нынешними были, конечно, допотопными, но программировать-то надо. Наладчик в отпуске, меня подвели к станку. Сказали, мол, вот тут по иксам ось, тут по игрекам, давай работай. С того момента и работаю уже 40 лет.

Если быть совсем точными, то Иван Кондаков работает на один месяц больше, потому что впервые на АПЗ оказался в 1977-м. После окончания приборостроительного техникума по специальности «Обработка металла резанием» устроился в цех №50. Правда, отработал всего месяц – пришла повестка в армию. Поехал молодой парень сначала в учебку, а потом в ракетную дивизию в Прибалтике. Спустя два года он пришел в зубофрезерный цех. В 1983 году вместе с программными станками переехал в цех №53, после этого своей профессиональной прописки на заводе не менял.

– Работал и на токарных, и на фрезерных станках. До перестройки даже успел «помастерить» – был мастером программного участка. Сейчас занимаюсь наладкой фрезерных и агрегатных станков. Работа нравится, это же все-таки моя специальность, мое дело. Детали интересны все, но особенно те, что посложнее, – признается наладчик.

Кроме любимого дела, завод подарил Ивану Кондакову семью. Свою супругу он встретил благодаря предприятию. После возвращения из армии Ивану выделили комнату в общежитии. В нем жила приборостроительница и легкоатлетка Вера Сидорова, которая работала в цехе №42.

Благодаря этой встрече семья Кондаковых теперь почти заводская династия. Вера Николаевна и младший сын Александр трудятся в ООО «ТД «Легенда», старший Дмитрий – водитель в ООО «ПрестижСервисГрупп».

– Самое главное наше с женой увлечение – это двое внуков. Есть и сад, летом время проводим там. За грибами ходим. А еще я очень люблю кроссворды. Как только начинается обед – сразу за сборник! – рассказывает Иван Кондаков.

Иван Кондаков отвечает за наладку четырех фрезерных станков и двух агрегатных. Выдается время – сам изготавливает детали. «Работы хватает, – говорит он, – главное – делать ее с точностью и ответственностью!»