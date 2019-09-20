Первый снег ожидается в Нижнем Новгороде в ближайшие выходные

Осенняя промозглая погода ждет жителей Нижнего Новгорода в конце текущей недели. Причем помимо кратковременных дождей синоптики прогнозируют первый снег.

По данным Гидрометцентра, в ночь на субботу 21 сентября температура воздуха составит +1 градусов. Ожидается облачность с прояснениями и небольшие осадки в виде снега (их вероятность - 73%). Ветер северо-западный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

Днем будет не намного теплее. Столбики термометров поднимутся до +9. Ожидается облачность, небольшой дождь. Вероятность осадков - 62%. Ветер западный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление - 743 мм ртутного столба.

В ночь на воскресенье столбики термометров вновь опустятся до +1 градуса. Прогнозируются переменная облачность и кратковременные осадки в виде снега (вероятность - 55%). Ветер юго-западный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба.

Днем 22 сентября будет +7 градусов, облачно, временами дождь. Вероятность осадков - 91%. Ветер южный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление составит 733 мм ртутного столба.