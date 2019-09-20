АПЗ принял участие в международной выставке в Нурсултане

Арзамасский приборостроительный завод принял участие в XXII Международной выставке бытового и промышленного оборудования для отопления, водоснабжения, сантехники, кондиционирования и вентиляции Aquatherm Almaty-2019, прошедшей в столице Казахстана.

Более 170 компаний-экспонентов из 20 стран мира приняли участие в форуме, посвященном инновационным разработкам в водной индустрии.

Для АО «АПЗ» это уже седьмая выставка на казахской земле. В прошлом году демонстрация продукции предприятия проходила совместно с компанией «Смартико» из Москвы – разработчиком системы диспетчеризации на основе LoRaWan-технологии, которая использует в качестве базовых расходомеров продукцию АПЗ. Этот формат оказался перспективным и способствовал развитию новых партнерских отношений в среднеазиатском регионе.

Особенность экспозиции АПЗ этого года – участие дилеров предприятия, занимающихся реализацией в Казахстане теплосчетчиков и счетчиков воды. В центре внимания посетителей были водомеры – как простые механические, так и адаптированные под оснащение интегрированным радиомодулем для использования в беспроводной системе диспетчеризации, а также бытовой счетчик газа СГБЭ.

В июле-августе в Казахстан предприятием отправлена крупная партия ТС-11 в рамках проекта по оснащению бюджетных учреждений города Нурсултана общедомовыми теплосчетчиками.

На форуме прошли семинары, посвященные новым технологиям, связанным с системами диспетчеризации показаний приборов учета энергоресурсов.

– Выставка является центральным событием в регионе, – отметил начальник отдела продаж Михаил Сурнин. – Основной экспортный потенциал нашего предприятия направлен в страны Средней Азии. Объемы экспорта, которые наблюдаются за последние годы, лишь подтверждают правильность выбранной нами стратегии по продвижению продукции в странах СНГ. Участие в выставке позволило закрепить статус предприятия как одного из лидеров рынка приборов учета энергоресурсов в регионе.