Эвакуатор перевернулся на улице Белинского

Все внимание нижегородских автомобилистов сегодня было приковано к улице Белинского – здесь перевернулся огромный эвакуатор. Авария произошла около десяти часов утра. Об этом сообщили очевидцы происшествия в социальных сетях.

- Устал, решил прилечь, - прокомментировал снимок Котовий Котовский. – Грузовикам тоже надо отдыхать.

- Часто что-то грузовики у нас в городе ложиться отдыхать стали, - отреагировала Оксана Горшкова.

- Приуныл, до сих пор отдыхает там, - заключил Лешка Смирнов.

Правда, в пресс-службу УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области ни подтвердить, ни опровергнуть информацию об этом происшествии не смогли.

- Сотрудников ГИБДД на место происшествия не вызывали, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УГИБДД. – Видимо, обошлось без пострадавших.