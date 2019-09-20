2019-09-20T13:25:09+03:00
Происшествия

Эвакуатор перевернулся на улице Белинского

Огромный автомобиль едва не влетел в торговый центр «Этажи» [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Эвакуатор перевернулся на улице Белинского. ФОТО: Андрей СмирновЭвакуатор перевернулся на улице Белинского. ФОТО: Андрей Смирнов
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Все внимание нижегородских автомобилистов сегодня было приковано к улице Белинского – здесь перевернулся огромный эвакуатор. Авария произошла около десяти часов утра. Об этом сообщили очевидцы происшествия в социальных сетях.

- Устал, решил прилечь, - прокомментировал снимок Котовий Котовский. – Грузовикам тоже надо отдыхать.

- Часто что-то грузовики у нас в городе ложиться отдыхать стали, - отреагировала Оксана Горшкова.

- Приуныл, до сих пор отдыхает там, - заключил Лешка Смирнов.

Правда, в пресс-службу УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области ни подтвердить, ни опровергнуть информацию об этом происшествии не смогли.

- Сотрудников ГИБДД на место происшествия не вызывали, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УГИБДД. – Видимо, обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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