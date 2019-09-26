2019-09-26T17:39:29+03:00
Общество

«Все ступни обсыпало так сильно, что больно ходить»: 10-летняя девочка заболела турецким гриппом

Вирус Коксаки циркулирует в Нижнем Новгороде
Юлия ДАНЧЕНКО
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10-летняя девочка заболела турецким гриппом10-летняя девочка заболела турецким гриппомФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Читательница «Комсомолки» рассказала, что ее 10-летня дочь заболела турецким гриппом - вирусом Коксаки.

- Началось все с небольшого недомогания и насморка - мы думали, что она просто простыла, - рассказала Анастасия Смирнова. – Потом стала появляться сыпь. Сначала на ладонях, а потом на стопах, локтях коленях. Причем эти маленькие волдыри болят настолько, что ей сложно ходить.

В Роспотребнадзоре Нижегородской области рассказали, что вирус Коксаки относится к группе энтеровирусных инфекций.

- Вирус Коксаки циркулирует в Нижегородской области и в Нижнем Новгороде круглогодично, - объяснили в Роспотребнадзоре. – Здесь нет ничего необычного.

Оказывается, в Нижегородской области существуют свои штаммы, так что заразиться им можно не только в жарких странах. Переносится болезнь относительно легко.

Болеют вирусом Коксаки в основном дети до 10-12 лет. Но после выздоровления никаких осложнений, как правило, не бывает, а у организма вырабатывается иммунитет к этому заболеванию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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