Бассейны в Нижнем Новгороде закрывать не будут

Каждый год в начале учебного года в Нижнем Новгороде закрывают бассейны из-за высокой заболеваемости энтеровирусными инфекциями. В этом же году количество заболевших в городе намного меньше.

- В этому году такого всплеска нет, - рассказали «Комсомольской правде – Нижний Новгород» в Роспотребнадзоре Нижегородской области. - Если сезонный подъем энтеровирусной инфекции отмечается, то подъема тяжелой формы - с серозными минингитами, почти нет. Отмечаются лишь единичные случаи.

Но это не значит, что дети совсем не болеют, поэтому обязательно учите их профилактике. Самый действенный способ – это тщательная гигиена: как можно чаще мойте руки, а также старайтесь не трогать руками глаза и не трите нос. Обязательно мойте все овощи и фрукты, которые едите, даже те, с которых вы чистите кожуру.