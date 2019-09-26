2019-09-25T22:15:59+03:00
Общество

Tele2 выходит на биржу

Это первая онлайн-площадка, где абоненты могут покупать и продавать минуты и гигабайты
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: Tele2Фото: Tele2
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Tele2 представляет уникальную для российского телеком-рынка платформу – «Биржу Tele2». Это первая онлайн-площадка, где абоненты могут покупать и продавать минуты и гигабайты. Теперь клиенты сами решают, как распоряжаться пакетом своего тарифного плана.

В рамках концепции «Другие правила» Tele2 продолжает запускать инновационные услуги и сервисы, не имеющие аналогов на российском рынке мобильной связи. Клиенты оператора впервые на телеком-рынке получают полную свободу обращения с пакетами своего тарифного плана: теперь они могут их продавать и покупать на «Бирже Tele2».

Сервис представляет собой бесплатную онлайн-площадку. «Биржа Tele2» позволяет размещать объявления о продаже минут и гигабайтов из пакета своего тарифа и покупать их из списка размещенных на бирже лотов. Продажа пакетов своего тарифа доступна пользователям открытой тарифной линейки «Мой Tele2» и тарифного плана «Премиум», а покупка – абонентам всех пакетных тарифных планов, в том числе архивных. Вырученные на бирже средства поступят на счет телефона абонента. Их можно потратить на оплату услуг связи.

Размещать и приобретать лоты на «Бирже Tele2» могут абоненты по всей стране: например, московский клиент оператора сможет купить лот абонента Новосибирска. Продаже подлежит основной пакет тарифного плана и перенесенные остатки, а покупке – пакетные услуги, которые входят в тарифный план. Приобретенный на бирже пакет трафика расходуется в первую очередь и действует в течение 30 дней.

Сервисом удобно пользоваться на сайте оператора. Уже скоро «Биржа Tele2» будет доступна в мобильном приложении «Мой Tele2».

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

«С переходом на платформу «Другие правила» Tele2 завоевала репутацию трендсеттера на рынке мобильной связи – мы стремимся предлагать уникальные решения, которые давали бы все большую свободу выбора. Достаточно вспомнить запуски тарифного конструктора и «умного тарифа», а также сервисов «Перенос остатков» и «Делитесь гигабайтами». Сегодня Tele2 совершает настоящую революцию в телекоме и открывает рынок внутри рынка – «Биржу Tele2». Теперь мы даем возможность клиентам самим решать, что делать с пакетом их тарифного плана: подарить или настроить, купить или продать. Абсолютная свобода распоряжения тарифом – еще одно «другое правило» Tele2».

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