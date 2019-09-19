2019-09-19T16:35:39+03:00
Общество

Маршрут автобуса А-17 в Нижнем Новгороде продлен до школы № 167

Такое решение принято по итогам встречи Владимира Панова с жителями Канавинского района
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Фото: Алексей МанянинФото: Алексей Манянин
Изменить размер текста:

Чиновники продлили маршрут автобуса А-17 до школы № 167. Это произошло после обращения жителей Канавинского района на встрече с мэром Владимиром Пановым 26 июня, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: Алексей Манянин

Фото: Алексей Манянин

По словам главы дептранса Елены Лекомцевой, поскольку школа в поселке Сортировочном ремонтируется, школьникам приходится переходить очень оживленную Кузбасскую улицу, чтобы сесть на автобус. В связи с чем было принято решение продлить маршрут социального автобуса от поселка Сортировочного до поселка Березовского с остановкой около школы № 167.

- Сейчас расписание составлено так, чтобы детки могли приезжать к школе к 7.30 и успевать на занятия к 8.00. Если им ко второму уроку, то, соответственно, к 9.00. Также они имеют возможность в 12.15, 13.15 уехать домой. Мы очень благодарны администрации города, что они пошли нам на встречу, - подчеркнула директор школы № 167 Ольга Краснова.

Фото: Алексей Манянин

Фото: Алексей Манянин

В свою очередь учитель иностранного языка Галина Баранова рассказала, что проводит занятия в двух школах. И теперь, по ее словам, добираться от школы № 75 до школы № 167 стало удобнее.

- И детям очень удобно, много живут в Лесном городке, в Камчатском переулке, в Сортировочном поселке и едут каждое утро в школу № 167, - добавила Баранова.

Фото: Алексей Манянин

Фото: Алексей Манянин

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Новая концепция лесопользования внедряется в Нижегородской области
Одностороннее движение будет введено на улице Германа Лопатина
ЦТМ представляет спектакль «Солнечная линия» по пьесе Ивана Вырыпаева
«Красное Сормово» спустит на воду новый сухогруз «Пола Пелагия»
Глеб Никитин: «Нижегородская область планирует вовлечь в оборот 400 тысяч гектаров леса»
Глеб Никитин предложил разработать программу по развитию лесного семеноводства
Новую школу построят в микрорайоне «Юг»
В Нижнем Новгороде приобретут 40 квартир для детей-сирот
Руслан Станчев: «К 800-летию Нижнего Новгорода мы получим 4550 мест в новых школах»
Количество многодетных семей выросло в Нижегородской области
Маленький ребенок пострадал в ДТП по вине 18-летнего нижегородца на «Мерседесе»
Минэкологии призывает нижегородцев жаловаться на проблемы с вывозом ТКО в соцсетях
Себестоимость проезда в нижегородском метро составляет 45 рублей
Минстрой РФ одобрил новых застройщиков ЖК «Парус» и ЖК «Ренессанс»