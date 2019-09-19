Маршрут автобуса А-17 в Нижнем Новгороде продлен до школы № 167

Чиновники продлили маршрут автобуса А-17 до школы № 167. Это произошло после обращения жителей Канавинского района на встрече с мэром Владимиром Пановым 26 июня, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: Алексей Манянин

По словам главы дептранса Елены Лекомцевой, поскольку школа в поселке Сортировочном ремонтируется, школьникам приходится переходить очень оживленную Кузбасскую улицу, чтобы сесть на автобус. В связи с чем было принято решение продлить маршрут социального автобуса от поселка Сортировочного до поселка Березовского с остановкой около школы № 167.

- Сейчас расписание составлено так, чтобы детки могли приезжать к школе к 7.30 и успевать на занятия к 8.00. Если им ко второму уроку, то, соответственно, к 9.00. Также они имеют возможность в 12.15, 13.15 уехать домой. Мы очень благодарны администрации города, что они пошли нам на встречу, - подчеркнула директор школы № 167 Ольга Краснова.

Фото: Алексей Манянин

В свою очередь учитель иностранного языка Галина Баранова рассказала, что проводит занятия в двух школах. И теперь, по ее словам, добираться от школы № 75 до школы № 167 стало удобнее.

- И детям очень удобно, много живут в Лесном городке, в Камчатском переулке, в Сортировочном поселке и едут каждое утро в школу № 167, - добавила Баранова.