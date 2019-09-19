2019-09-19T16:35:39+03:00
Общество

Дочь нижегородской журналистки Нины Зверевой станет топ-менеджером Visa в Сан-Франциско

Ранее Екатерина Петелина возглавляла команду Visa Russia
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Дочь нижегородской журналистки Нины Зверевой станет топ-менеджером Visa в Сан-Франциско.Дочь нижегородской журналистки Нины Зверевой станет топ-менеджером Visa в Сан-Франциско.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Теперь у нижегородцев появился новый повод для гордости – дочь нижегородской журналистки Нины Зверевой станет главным операционным директором Visa в регионе США - Канада. Об этом на своей странице в социальной сети написала сама Нина Зверева.

- Уже второй день я получаю восторженные поздравления от своих учеников - бизнесменов. Все в полном потрясении от карьерного рывка нашей дочери Екатерины Петелиной, - написала Нина Зверева. - Три с половиной года она возглавляла команду Visa Russia, и добилась заметных побед. С ноября наша Катя станет СОО (главным операционным директором, фактически - вторым человеком) в команде Visa в регионе США - Канада. Мои ученики в один голос говорят, что это невероятный результат и вдохновляющий пример! Девушка родом из Нижнего становится топ-менеджером крупной мировой финансовой корпорации.

Правда, по словам самой Нины Зверевой, карьерный взлет ее дочери вызывает у нее смешанные чувства – слишком уж далеко она от нее будет.

- Меня раздирают два сильных чувства: гордости и грусти. Я рада за Катю, и восхищена ее талантом и лидерским потенциалом, - признает Нина Зверева. - Но теплая семья Петелиных с маленьким Вовкой теперь будет далеко от нас, в Сан- Франциско. Будем летать друг к другу, что ж поделать. Не впервой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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