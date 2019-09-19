2019-09-19T13:11:41+03:00
Общество

Фестиваль гостеприимства, экскурсии и квест: Опубликована программа празднования Дня улицы Рождественской 21 сентября 2019 года

Празднование запланировано на 21 сентября
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижнем Новгороде отметят День улицы Рождественской.В Нижнем Новгороде отметят День улицы Рождественской.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Празднование Дня улицы Рождественской в этом году пройдет в Нижнем Новгороде в необычном формате - всех гостей праздника ждут авторские экскурсии и квесты.

- В рамках празднования Дня улицы Рождественской в Нижнем Новгороде пройдет Фестиваль гостеприимства, - сообщили в департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода. - Фестиваль обещает стать ярким событием недели. Для всех желающих пройдут авторские экскурсии, которые позволят по-новому взглянуть на улицу Рождественскую.

Благодаря этому нижегородцы познакомятся с историей улицы и ее самыми интересными уголками. Кроме того, гости фестиваля смогут больше узнать об архитектурных стилях зданий и увидеть главные достопримечательности улицы. В течение всего дня с 12:00 до 18:30 все желающие смогут поучаствовать в квесте. Для этого достаточно взять карту у волонтера и выполнить все задания. По итогам мероприятия состоится розыгрыш ценных призов от партнеров фестиваля.

КОНКРЕТНО?

Какие экскурсии ждут нижегородцев?

• В 11:00 от площади Народного единства начнется экскурсия «Босяцкая Миллионная» (12+). Здесь нижегородцы смогут увидеть, где находились трущобы, притоны и ночлежки.

• В 12:00 от здания «Блиновского пассажа» начнется экскурсия «Семейная Рождественская» (10+). Здесь нижегородцы смогут познакомиться с историей богатейших династий Нижнего Новгорода.

• В 14:00 от площади Народного единства стартует экскурсия «Шкатулка с секретом – Рождественская» (12+). Здесь нижегородцы узнают о Мильошке на Нижнем базаре, о бурлацких биржах, ярмарке и ее устроителях. А также о купцах, прославивших Нижний Новгород и страну, а также о главном украшении улицы – Рождественской церкви.

ИСТОЧНИК KP.RU

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