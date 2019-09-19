2019-09-19T11:29:56+03:00
Общество

Провал грунта на Зеленском съезде устранят за две недели

На участке планируется установить железобетонные опоры [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Провал грунта на Зеленском съезде устранят за две недели.Провал грунта на Зеленском съезде устранят за две недели.Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода
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На Зеленском съезде начали устранять последствия провала грунта. Специально для этого было проработано несколько технологических решений. Напомним, провал грунта на этом участке произошел еще в начале сентября. Тогда из-за ливней произошло вымывание грунта, которое и привело к провалу асфальтового покрытия. Сразу после этого вокруг провала было установлено ограждение.

- На сегодняшний день мы проработали несколько технологических решений, - рассказал заместитель главы Нижнего Новгорода Виктор Сдобняков. – В результате, мы остановились на технологии с устройством железобетонных опор ниже оползневой зоны, связанных бетонным поясом. Он будет дополнительно защищать склон от дождевых вод и препятствовать размыванию грунта. Эта технология уже доказала свою надежность – ранее ее использовали чуть выше по съезду. В конечном итоге ограждение по всей длине будет выглядеть как единое целое.

К слову, в настоящее время между администрацией Нижнего Новгорода и подрядчиком уже заключен договор о выполнении этих работ. По предварительным данным, выполнить их планируется примерно за две недели.

- Конечно, это будет зависеть и от осадков, - уверен Виктор Сдобняков. – Бетону необходимо время, чтобы высохнуть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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