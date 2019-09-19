Провал грунта на Зеленском съезде устранят за две недели
На Зеленском съезде начали устранять последствия провала грунта. Специально для этого было проработано несколько технологических решений. Напомним, провал грунта на этом участке произошел еще в начале сентября. Тогда из-за ливней произошло вымывание грунта, которое и привело к провалу асфальтового покрытия. Сразу после этого вокруг провала было установлено ограждение.
- На сегодняшний день мы проработали несколько технологических решений, - рассказал заместитель главы Нижнего Новгорода Виктор Сдобняков. – В результате, мы остановились на технологии с устройством железобетонных опор ниже оползневой зоны, связанных бетонным поясом. Он будет дополнительно защищать склон от дождевых вод и препятствовать размыванию грунта. Эта технология уже доказала свою надежность – ранее ее использовали чуть выше по съезду. В конечном итоге ограждение по всей длине будет выглядеть как единое целое.
К слову, в настоящее время между администрацией Нижнего Новгорода и подрядчиком уже заключен договор о выполнении этих работ. По предварительным данным, выполнить их планируется примерно за две недели.
- Конечно, это будет зависеть и от осадков, - уверен Виктор Сдобняков. – Бетону необходимо время, чтобы высохнуть.
ИСТОЧНИК KP.RU