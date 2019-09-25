«Лекарство от всех болезней за 120 тысяч рублей»: Мошенники все чаще обманывают пенсионеров

С каждым днем мошенников становится все больше. Они придумывают разные схемы обмана, втираются в доверие. И порой отличить честного работника от преступника бывает довольно сложно. Особенно часто на удочку мошенников попадаются пенсионеры.

… В выходной пенсионерка Нина Березина была дома, занималась повседневными делами. И тут в дверь позвонили два молодых человека.

- Они представились как сотрудники газовой службы и сказали, что в связи с участившимися случаями утечки газа нам необходимо купить датчик дыма, - рассказал Нина Березина «Комсомолке».

Уговаривая купить свой товар, молодые люди не только расписывали его преимущества, но запугивали пенсионерку. Они убеждали, что если не купить датчики, то ДУК обязательно оштрафует. И якобы есть даже федеральный закон, который обязывает жильцов устанавливать датчики дыма.

Другой 77-летней пенсионерке мошенники стали предлагать лекарства. Чудо-таблетки, которые они продавали, по их словам. Помогали буквально ото всех недугов, которые были у бабушки.

Под натиском незнакомцев женщина сдалась и перевела со своей карты 120 тысяч рублей. Но поскольку на коробке не было ни слова по-русски, она решила дождаться сына, чтобы он объяснил ей, как принимать лекарства. Тут-то обман и раскрылся.

Таких историй в Роспотребнадзое тысячи. Только за 2019 года сотрудники ведомства проконсультировали 180 пожилых граждан. Поступают и письменные жалобы. На сегодняшний день их больше семи тысяч.

- Чаще всего предлагают установить окна, газоанализаторы (детекторы дыма), фильтры для воды, купить БАДы, постельное белье, посуду, массажные кресла, - рассказала «Комсомольской правде – Нижний Новгород» заместитель начальника отдела по защите прав потребителей регионального управления Роспотребнадзора Эльмира Горюнова.

В Роспотребнадзоре стараются помочь всем пострадавшим. Но порой действовать нужно очень быстро. Так, например, чтобы вернуть одеяло и подушку, необходимо обратиться к продавцу в тот же день. Специалисты ведомства помогают составлять претензию к продавцу, находя его по кредитному договору. А если необходимо то и отстаивают права нижегородцев в суде. Причем делается это все абсолютно бесплатно.

ПАМЯТКА ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ

- Внимательно ознакомьтесь с инструкцией об эксплуатации товара.

- Прежде чем подписать тщательно прочитайте договор купли-продажи товара, кредитный договор.

- Оцените свою платежеспособность.

Не принимайте поспешных решений о покупке дорогостоящих товаров , настаивайте, что вам нужно подумать, посоветоваться с сродственниками.

- Соберите и проанализируйте как можно больше информации о данном товаре посредством сети интернет, обратитесь в специализированные магазины и проконсультируйтесь со специалистами по вопросам эффективности данных систем очистки воды.

- Помните, что заключая кредитные договоры, вы берете на себя дополнительные обязательства пред банком, потребитель должен вернуть не только стоимость кредита, но и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

- Восстановление нарушенного права потребителя занимает длительный период времени.

КСТАТИ

Роспотребнадзор Нижегородской области активно сотрудничает с региональными многофункциональными центрами, поэтому в некоторых из них раз в неделю работает сотрудник Роспотребнадзора, к которому может обратиться любой нижегородец.

Адреса МФЦ, где работает Роспотребнадзор

- Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Славянская дом№ 25, с 14:00 до 20:00.

- Нижний Новгород, Канавинский район, улица Литвинова дом №12 /26, с 14:00 до 20:00.

- Нижний Новгород, микрорайон Соцгород-1, улица Краснодонцев, длм №1, с 11.00 до 19.00.

- Дзержинск, улица Гастелло, дом №11/ 25, с 10:00 до 18:00.

- Павлово, улица Нижегородская дом №12 с 14:00 до 17:00.

- Выкса, Красная площадь, дом №1, с 15.00 до 18.00.

- Городец, улица Пролетарская дом №15, с 14.00 до 16.00.

Каждый вторник в Арзамасе, улица Кирова, дом №27 с 9.00 до 12.00.