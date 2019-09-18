2019-09-18T15:25:47+03:00
Звезды

«Безразличие и похоть порабощают общество»: Наталья Бочкарева резко высказалась в адрес подписчиков

Публикации звезды сериала «Счастливы вместе» не вызвали должного интереса у фанатов
Анастасия НАЗАРОВА
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Артистка уверена, что современное общество погрязло в безразличии и похоти.Артистка уверена, что современное общество погрязло в безразличии и похоти.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Актриса театра и кино Наталья Бочкарева раскритиковала пользователей Instagram. По мнению звезды сериала «Счастливы вместе», современное общество погрязло в безразличии и похоти, тогда как нужно быть милосердными и проявлять участие.

natalia_bochkareva_officialnatalia_bochkareva_official
Выставишь фотку с глубоким декольте - лайки и комменты сыпятся как из рога изобилия.
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- В Инстаграм наибольший интерес вызывают, простите, жопы и сиськи, кто на какой машине ездит, кто чем питается и кто какую бирюльку нацепил. Кто как хайпует, лайфхакает и хейтит, - заявила артистка. - А ведь это мощный ресурс. Не просто подглядывания за чужой жизнь, а донесения до людей, общества своих мыслей.

Наталья сравнила социальные сети с ведением дневника. Однако в век новых технологий Интернет и соцсети заменили привычное представление о дневнике, его исписанных переживаниями, залитыми слезами горя и радости страницах.

- Пример из жизни: выставишь фотку с глубоким декольте, купальнике или внутри дорого авто, все - лайки и комменты сыпятся как из рога изобилия, - негодует Бочкарева. - А последние мои посты, посвященные проблеме больной девочки Насти и истории об осужденном актере, набрали едва ли десятую часть тех лайков и просмотров. Отсутствие сострадания, черствость и безразличие, похоть и алчность порабощают наше общество... Не буду «агитировать за Советскую власть», сама грешу таким, хочется иногда выставить красивое секси фото, приоткрыть завесу тайны моей жизни, которая интересна многим. Да и сама просматриваю публикации, что уж там говорить. Черпаю новости именно из Инсты. Но, люди, подумайте, что может быть радостней живого эмоционального общения!

Напоследок актриса призвала своих подписчиков (а их у нее почти 200 тысяч!) встречаться, общаться, обниматься, целоваться и делиться своими переживаниями. А в ответ получать не смайлики, а искренние улыбки или крепкие объятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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