Мульт-осень начинается! Новые истории для самых маленьких

Вечера становятся все длинней, а значит - есть время посмотреть любимые мультфильмы! Онлайн-кинотеатр ivi собрал коллекцию новых познавательных, обучающих и неизменно добрых анимационных историй, которые помогут малышам расширить представление о мире и познакомят их с разными жизненными ситуациями. Давайте скорей смотреть!

Вспыш и чудо-машинки, 3-й и 4-й сезоны

Раз, два, три, гони!.. Легендарного героя всех малышей стремительного Вспыша ждут новые приключения. А это значит, юным зрителям еще не раз предстоит добавить своему любимцы скорости, помочь Гэбби устранить разные поломки, выкрикивая вслух названия необходимых инструментов, а также вместе с Эй-Джеем разработать не один смелый план действий против коварного Крушилы и его приспешника Огурчика. Новые сезоны увлекательного и очень познавательного мультика уже доступны в онлайн-кинотеатре ivi. Не теряйте времени, запускайте их поскорей!

Даша-путешественница, новый сезон

Что может быть увлекательнее, чем бродить по свету, знакомиться с разными людьми, явлениями природы и постоянно сталкиваться с разными удивительными, восхитительными, поучительными и смешными ситуациями? Девочка Даша - легендарная путешественница, и она приглашает всех малышей составить ей компанию в ее захватывающих приключениях в новом сезоне. В них ее сопровождают верные компаньоны. Волшебная Карта - это лучший в мире навигатор, а Волшебный Рюкзачок вмещает в себя тысячу предметов, которые могут потребоваться в любой момент. Бычок Борька и обезьянка Башмачок проследят за безопасностью участников необычной экспедиции.

Нелла – отважная принцесса

Миру единорогов, принцесс и рыцарей постоянно угрожает множество опасностей. Совладать с некоторыми из них под силу только человеку с очень добрым сердцем. К счастью, в сказочном королевстве такой спаситель есть. И это - отважная принцесса Нелла. У девочки есть волшебный амулет, который разом превращает ее из изящной малышки в полностью экипированного рыцаря в блестящих латах. Благодаря этому она может с легкостью совмещать игры с подругами и подвиги во благо волшебного мира. Вместе с друзьями она постоянно совершает множество добрых дел. Какие именно? Смотрите на ivi.

Гоу, Диего, Гоу!, новый сезон

Мультики про очередные приключения отважного и любознательного восьмилетнего Диего, его сестры Алисии, а также верных помощников - Волшебного Рюкзака и Фотика Щелк - расскажут юным зрителям об удивительных животных и птицах, об окружающей природе и о том, как важно чтобы всегда и всем кто-то мог прийти на помощь. Увлекательный сюжет и множество занимательных фактов - в мультфильме есть все то, что так любят дети.

Расти-Механик, новый сезон

Маленький изобретатель Расти - настоящий повелитель роботов. Фантазия и техническая смекалка позволяют ему с легкостью мастерить сложные машины и механических животных, наделять их необычайными способностями и суперсилой. Кроме того, он может вернуть к жизни любые вышедшие из строя приборы. Как и у любого нормального героя, у Расти есть верная помощница Руби. Вдвоем они способны свернуть горы. А уж справиться со злопыхателями и конкурентами для них вообще проще простого!..

Шиммер и Шайн, новый сезон

Маленькая девочка Лия случайно выпустила из кувшина двух джиннов. Ими оказались две девочки-близняшки Шиммер и Шайн. Они провели много-много лет в заточении и все это время только играли со своими зверятами - тигром и обезьянкой. Тем не менее, они, как и положено настоящим джиннам, умеют исполнять желания и очень хотят угодить своей маленькой госпоже. Вот только опыта и знаний им явно не хватает, поэтому Лия никогда не может быть уверена, что получит от своих волшебных подружек именно то, что им заказала. А это значит, что зрителей ждут множество нелепых ситуаций и смешных историй!

Щенячий патруль, новые 3-5-й сезоны

Любой дошкольник точно знает, что “настоящим щенкам все по зубам”. Очередные приключения мальчика по имени Райдер и бригады его отважных щенков уже доступны всем зрителям онлайн-кинотеатра ivi. Помочь маленькому котенку? Легко! Спасти город от злодеев? Запросто! Организовать праздник? Без вопросов! И все потому, что работает слаженная команда! Щенки полицейский, строитель, пожарный, медик под мудрым и добрым руководством Райдера покажут, как надо действовать в самых разных ситуациях.