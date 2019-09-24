В каждой второй квартире Нижнего Новгорода уже есть тепло

В первые сутки с начала отопительного сезона половина нижегородских квартир уже отапливается. Об этом сообщили в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода.

По состоянию на 8.00 24 сентября теплоснабжением обеспечено 4303 из 7755 многоквартирных домов Нижнего Новгорода, что составляет 55 процентов. По словам специалистов, сейчас работают все городские котельные.

- Первыми теплоноситель стали получать социальные учреждения. На сегодняшний момент 93 процента нижегородских школ и 91 процент детских садов полностью обеспечены теплом. Лидерами по пуску тепла стали Сормовский, Советский, Приокский и Нижегородский районы, которые обеспечили начало отопительного сезона без замечаний во всех школах и детских садах. Отопление в жилые дома пущено в нормативные сроки, но по отдельным стоякам ведется дополнительная регулировка системы отопления, - пояснили в городском департаменте жилья и инженерной инфраструктуры.

Напомним, к сожалению, не все горожане в ближайшие дни получат тепло. В Нижнем есть небольшие ведомственные котельные, которые обычно подают тепло спустя пару недель. Кроме того, в некоторых домах до сих пор не закончен ремонт отопительный системы.

ЦИФРЫ

Теплоэнергетический комплекс города Нижнего Новгорода, обеспечивающий теплоснабжение объектов жилищного фонда и социальной сферы включает в себя: 250 действующих источников тепловой энергии, в том числе 147 муниципальных и 103 «ведомственных»; 2827 км тепловых сетей; 197 центральных тепловых пункта и тепловых насосных станции.