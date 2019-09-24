2019-09-24T13:32:01+03:00
Общество

В Дзержинске неизвестный отстреливает собак из машины

Несколько животных погибло, другим нужна срочная помощь
Юлия ДАНЧЕНКО
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В Дзержинске отстреливают собак из машиныВ Дзержинске отстреливают собак из машиныФото: СОЦСЕТИ
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В Дзержинске происходят страшные вещи. В районе улицы Красноармейской неизвестный водитель из окна автомобиля «Тойота Камри» отстреливает собак, бегающих на улице.

- Стреляли в черте города! Попали (преднамеренно) в чипированную собаку, - написали очевидца в социальных сетях. - У собаки две пули в грудном отделе, задние лапы не двигаются, скулит. Маленькая, рыжая, с биркой. Отвезли в ветеринарную клинику, необходимо МРТ и только по нему будет видно, можно ли собаку спасти. Это уже не первый случай за последние дни, нам известно четыре. Возможно, их гораздо больше. Два из них со смертельным исходом. Ищем очевидцев произошедшего, записи с камер.

Две собаки погибли, остальным нужна медицинская помощь Фото: СОЦСЕТИ

Две собаки погибли, остальным нужна медицинская помощьФото: СОЦСЕТИ

Жители говорят, что стрелок ездит уже два или три дня.

В МВД России по Нижегородской области «Комсомольской правде – Нижний Новгород» ответили, что заявление о стрельбе по собакам у них есть и сейчас проводится проверка, выясняются все обстоятельства дела.

В комментариях нижегородцы разделились на два лагеря. Одни осуждают стрелка, другие же относятся к нему более лояльно и говорят о необходимости сокращения бродячих животных. А как вы считаете?

Рентген пострадавшей собаки Фото: СОЦСЕТИ

Рентген пострадавшей собакиФото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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