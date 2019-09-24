2019-09-24T12:25:39+03:00
Общество

Нижегородская область попала в ТОП-5 по количеству пропавших детей

Следственный комитет России назвал регионы, где чаще всего пропадают несовершеннолетние
Юлия ДАНЧЕНКО
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Нижегородская область попала в ТОП-5 по количеству пропавших детейНижегородская область попала в ТОП-5 по количеству пропавших детейФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Нижегородская область попала в печальный список. Наш регион оказался на четвертом месте по количеству пропавших детей. Первое место ожидаемо заняла Московская область, затем идет Свердловская область, а на третьем месте – Иркутская область. Именно в этих регионах чаще всего пропадают дети.

- Основными причинами пропажи несовершеннолетних являются отсутствие надлежащего контроля за ними в социальных учреждениях для детей, конфликтные отношения между членами семьи, асоциальное поведение родителей, жестокое обращение с детьми, неблагоприятные условия жизни и ряд других, - считают в Следственном комитете России.

Печальная статистика лишь подтверждает предположения многих нижегородцев. Ориентировки о пропавших детях постоянно появляются в местных СМИ. В начале лета поиски детей организовывались почти каждую неделю. По тревоге поднимались не только спецслужбы, но волонтеры. К счастью, почти всех потеряшек нашли. Однако самыми запоминающимися поисками были поиски 5-летней Зарины Авгоновой, которая почти четверо суток блуждала одна по лесу, а по соседству с ней ходил медведь.

Но есть и печальная статистка. До сих пор не найдены 13-летняя Маша Ложкарева и 9-летняя Маша Люлина, которые исчезли в прошлом году. Масштабные поиски девочек, которые продолжаются до сих пор, не дали никаких результатов.

ЦИФРЫ

Согласно данным Следственного комитате России, в 2018 году в следственные органы поступили сообщения о безвестном исчезновении 13 683 несовершеннолетних, а в первом полугодии 2019 – 8 383. Многие из пропавших детей были найдены. Но 98 несовершеннолетних ищут до сих пор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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