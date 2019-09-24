Когда включат отопление в Нижнем Новгороде в 2019 году: Тепло в некоторых квартирах может появиться только через две недели

Квартиры нижегородцев начинают теплеть

Старт нового отопительного сезона в жилых домах был дан 23 сентября, а в детских садах школах и больницах отопление стали подавать еще 18 сентября. Причем котельные должны были заработать не только в Нижнем Новгороде, но и по всей Нижегородской области.

В АО «Теплоэнерго» сообщили, что на 15.00 23 сентября тепло получили 95 процентов школ и детских садов Нижнего Новгорода. Кроме того, батареи включили в 2 228 жилых домах, что составляет 40 процентов от всех жилых домов, которые обслуживает Теплоэнерго.

- Еще до официального старта отопительного периода большинство детских садов и школ в зоне ответственности компании получили тепло, - рассказал генеральный директор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин. - По состоянию на пятницу, 20 сентября, 80 процентов детских садов и школ получали теплоноситель.

По данным Госжилинспекции на 14.00 23 сентября 2019 года в Нижегородской области запущено 1 509 котельных из 2 685. Отопление появилось в 65 процентах школ - тепло есть в 581 школе из 892, в 60 процентах детских садов – батареи потеплели в 751 детском саду из 1 257 садиков. В больницах пациенты тоже перестают мерзнуть. Отопление появилось в 723 лечебных учреждениях из 1271.

В жилых домах тоже потихоньку становится тепло. Отопление появилось в 5 114 домов Нижегородской области, которые подключены к центральной системе отопления. При этом есть районы, где батареи включены во всех социальных учреждениях и во всех жилых домах. Это Ардатовский, Большеболдинский, Ветлужский, Краснооктябрьский, Сосновский, Навашинский, Тоншаевский, Тонкинский и Шарангский районы. Также пионерами в подаче отопления стали Первомайск и Сокольский.

Почти 50 домов ждут ремонта отопительной системы

Однако не все смогут дождаться тепла в ближайшее время. Так, в Нижнем Новгороде есть многоквартирные дома, которые обслуживаются небольшими ведомственными котельными. Обычно регулировка системы здесь занимает в среднем две недели. Жителям этих домов придется запасаться не только теплыми кофтами и шерстяными носками, но и каминами. Синоптики обещают, что столбики термометров ночью на этой неделе будут опускаться до -1 градуса.

Замерзать будут и те нижегородцы, в чьих домах до сих пор не отремонтирована отопительная система. По данным Фонда капитального ремонта Нижегородской области, в Нижнем Новгороде таких 48 многоквартирных домов. Из них девять домов в Сормовском, Автозаводском, Ленинском, Приокском и Московском районах находятся на особом контроле у Фонда. А в районах ремонт отопительной системы не завершен в 37 многоквартирных домах. И особенно плохи дела у шести домов в Павловском, Кстовском и Краснобаковском районах. Они также находятся на особом контроле.

К сожалению, ремонтные работы еще не заканчиваются. Министерство ЖКХ Нижегородской области дало подрядчикам срок до 1 октября. К этому моменту весь ремонт должен быть закончен и начаться подача тепла в дома.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Если через несколько дней отопление у вас так и не появилось, звоните на «горячую» линию по телефону 268-10-00.

Также в Государственной жилищной инспекции организована круглосуточная телефонная «горячая линия» по вопросам пуска тепла в жилые дома и соблюдению температурного режима в помещениях. Телефон 430 79 19.