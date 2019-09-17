Volkswagen Polo Football Edition: победный счет

Футбол — один из самых популярных видов спорта на планете, а Volkswagen Polo — один из самых популярных автомобилей на российском рынке*. Рано или поздно они должны были пересечься, и вот это случилось. Встречаем беспроигрышный тандем и считаем голы в ворота воображаемого соперника.

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Владелец версии Football Edition не затеряется в потоке благодаря эксклюзивным элементам дизайна. В экстерьере доминируют черные акценты: в актуальный цвет окрашены 16-дюймовые легкосплавные колесные диски, названные Portago и включенные в стандартную комплектацию, а также задний спойлер и наружные зеркала, по умолчанию снабженные подогревом, электроприводом регулировки и складывания. Кроме того, затемненными сделаны задние фонари, а среди многочисленных вариантов окраски кузова, в том числе и в новый эффектный цвет Petroleum Blue, предусмотрены сочетания с черной крышей, которая делает автомобиль особенно эффектным. В качестве опции предлагаются светодиодные головные фары, гармонирующие с повторителями указателей поворота в зеркалах, выполненными по аналогичной технологии.

Фото: Volkswagen «АвтоКлаус Центр»

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В стильных темных тонах выдержан и интерьер, главный оригинальный атрибут которого — спортивное рулевое колесо со спрямленной нижней частью обода и кнопками управления аудиосистемой. Эталонная эргономика Polo не потребовала серьезных улучшений, а комплектация Football Edition — одна из самых полных в гамме: электростеклоподъемники, подогрев передних сидений, круиз-контроль, кондиционер. Дополнительно можно заказать климат-контроль, электрический подогрев ветрового стекла, датчики парковки впереди и сзади, систему динамической стабилизации. Также в списке опций — защита двигателя снизу и генератор увеличенной мощности.

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Отдельная тема — мультимедийные возможности Polo Football Edition. Уже в стандартной комплектации здесь имеется сенсорный центральный дисплей, на который может выводиться изображение с камеры заднего вида, также установленной по умолчанию. Функция App-Connect позволяет дублировать на дисплее экран смартфона и управлять его работой, делая ненужными всевозможные кронштейны и держатели. Но главное — обратная связь, которую обеспечивают модуль DataPlug и приложение Volkswagen Connect: владелец может с помощью смартфона контролировать все параметры автомобиля, от VIN-номера и даты постановки на учет до количества бензина в баке и заряда аккумулятора. Приложение может напомнить о предстоящем техническом осмотре и обслуживании, помочь найти машину на парковке, просмотреть информацию о любой поездке, проанализировать стиль вождения и даже посоревноваться с другими водителями, зарабатывая баллы. Настоящее спортивное поведение!

Фото: Volkswagen «АвтоКлаус Центр»

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Важно, что исполнение Football Edition доступно не только для самой мощной модификации Volkswagen Polo, — его можно получить с любым сочетанием двигателя и трансмиссии. Тем, кто предпочитает переключать передачи самостоятельно, адресованы 1,6-литровые моторы мощностью 90 и 110 л, с. в блоке с механической коробкой передач. Для любителей комфорта лучше всего подойдет тот же 110-сильный агрегат, но уже с шестиступечатой автоматической коробкой, расторопной и надежной, — Polo в свое время получил ее первым в сегменте. Поклонники же динамичного стиля вождения успели оценить тандем 1,4-литрового турбомотора мощностью 125 л. с. и семиступенчатой роботизированной трансмиссии: в таком варианте автомобиль не имеет себе равных на нашем рынке по соотношению динамики и стоимости. Однако, независимо от силового агрегата, Polo обладает образцовой управляемостью, высоким уровнем ездового комфорта и непревзойденной надежностью, — об этом не понаслышке знают сотни тысяч владельцев.

5:0

Мы намеренно оставили нулевой счет со стороны воображаемого соперника в нашем виртуальном матче: каждый желающий может поставить в правой части свои цифры, сравнивая Volkswagen Polo Football Edition с той или иной моделью. Но придется учесть еще пару «голевых передач», и одна из них — фирменный набор футбольного болельщика, который получает в подарок каждый покупатель. А другая — привлекательные условия покупки, и подробности о них можно узнать у официального дилера Volkswagen «АвтоКлаус Центр».

* — по данным Ассоциации европейского бизнеса за первое полугодие 2019 года.