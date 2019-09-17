«На молебен – становись»: Нижегородских спасателей массово отправили в храм

Нижегородских спасателей массово отправили на молебен – в социальных сетях опубликовали скан документа, который был разослан по всем нижегородским отделениям МЧС.

- 17 сентября 2019 года в 09:00 в храме в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» состоится благодарственный молебен перед иконой Пресвятой Богородицы «Неопалимая Купина», которая на Руси всегда считалась хранительницей жилища от пожаров, и издревле является покровительницей пожарных. Вам необходимо организовать участие личного состава и членов их семей в данном мероприятии, - гласит сообщение.

- Требуют, чтобы с каждой смены присутствовало не меньше пяти человек. Странная ситуация: вера и религия – вещи добровольные, а посещение молебна, получается, обязательное? – пожаловался опубликовавший документ аноним.

В ГУ МЧС России по Нижегородской области, однако заявили, что никакой «принудиловки» здесь нет.

- По сложившейся традиции молебен проводится ежегодно 17 сентября в день поминания иконы-покровительницы пожарных «Неопалимая Купина». Участие в данном молебне является добровольным. Документ носит исключительно информационных характер и не принуждает сотрудников и членов их семей посещать это мероприятие, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.