ЛУКОЙЛ устроил праздничный концерт в честь Дня города

Компания «ЛУКОЙЛ» в рамках празднования Дня города подготовила для кстовчан очередной подарок. 14 сентября на площади Мира прогремел праздничный концерт, организованный в партнерстве с администрацией Кстовского муниципального района.

Открывалось празднование Дня города большим шествием трудовых коллективов района, ярким звеном которого стали работники ООО «ЛУКОЙл-Нижегороднефтеоргсинтез». Нефтепереработчики шли в колонне бок о бок с коллегами и со своими семьями. Продолжилось празднование концертными номерами в исполнении творческих коллективов области: лучшие вокальные и танцевальные коллективы города и района вновь порадовали зрителей своими номерами. На бульваре Нефтепереработчиков развернулся большой городок аттракционов, Ярмарка мастеров, тематическая фотозона, различные мастер-классы для самых маленьких кстовчан с игровыми зонами.

Кульминацией праздника стал концерт Александра Иванова и группы «Рондо»- подарок кстовчанам от Компании «ЛУКОЙЛ». Завершился День города, традиционно, праздничным салютом.