Генпрокуратура РФ потребовала выпустить из-под стражи нижегородских врачей, задержанных за вымогательство

Уже несколько дней в Нижегородской области только и обсуждают внезапный арест двух врачей, которые подозреваются в вымогательстве денег у пациента. Накануне в дело вмешалась Генеральная прокуратура Российской Федерации.

Напомним, по версии следствия, главный врач Балахнинской ЦРБ Максим Кудыкин предложил пациенту купить для операции оборудование, которое должно предоставляться бесплатно по программе ОМС. Пациент согласился и заплатил крупную сумму, но потом решил обратиться в полицию. В итоге Кудыкина вместе с хирургом Дзержинской больницы скорой помощи Андреем Васягиным задержали и взяли под стражу.

Однако за медиков вступились сотрудники Балахнинской ЦРБ, которые написали обращение в защиту коллег. Они опубликовали его на сайте Ассоциации флебологов России, а затем направили генпрокурору РФ Юрию Чайке. Он ознакомился с материалами и решил, что врачей необходимо освободить.

- По результатам изучения по поручению Генеральной прокуратуры РФ прокурором Нижегородской области внесено апелляционное представление, в котором поставлен вопрос об изменении медикам меры пресечения. Рассмотрение апелляционного представления находится на контроле, - сообщается на официальном сайте ведомства.