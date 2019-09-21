2019-09-21T18:16:15+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде завершился фестиваль «Том Сойер фест»

В этом году волонтеры реставрировали дом в районе трех церкви Трех Святителей
Юлия ДАНЧЕНКО
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В Нижнем Новгороде завершился фестиваль «Том Сойер фест»В Нижнем Новгороде завершился фестиваль «Том Сойер фест»Фото: СОЦСЕТИ
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В Нижнем Новгороде завершился фестиваль «Том Сойер фест», в ходе которого волонтеры за свой счет восстанавливали дом. Этот дом №22 на улице Новой относится к объектам культурного наследия. Долгие годы его не ремонтировали. Однако ж в этом году ему улыбнулась удача, и теперь он выглядит как новый.

Работа на фестивале кипела каждый день, несмотря на дожди Фото: СОЦСЕТИ

Работа на фестивале кипела каждый день, несмотря на дождиФото: СОЦСЕТИ

Помогали волонтерам не только простые нижегородцы. Посетила его и известная телеведущая Тина Канделаки, которая вместе с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным покрасили часть стены. Приезжал на помощь и мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов.

Тина Канделаки, Глеб Никитин и организатор фестиваля Анна Давыдова Фото: СОЦСЕТИ

Тина Канделаки, Глеб Никитин и организатор фестиваля Анна ДавыдоваФото: СОЦСЕТИ

Но нынешний фестиваль стал особенным не только известными людьми, которые помогали реставрировать дом. Но и ценной находкой. При разборе мусора в пристрое дома волонтеры нашли старинную икону.

Один из организаторов фестиваля Юлия Серебрякова рассказала «Комсомольской правде», что, предположительно, икона относится к середине конца 19 века. И, судя по расположению ножек младенца, это Владимирская икона Божией Матери.

Старинная икона, которую нашли в пристрое дома. Фото: Юлия Серебрякова

Старинная икона, которую нашли в пристрое дома. Фото: Юлия Серебрякова

Были сделаны и другие находки. Увидеть все их можно будет на выставке фестиваля, которая продлится две недели в доме №18 на улице Короленко. Открытие выставки намечается на 3-4 октября.

Так дом выглядел до реставрации Фото: СОЦСЕТИ

Так дом выглядел до реставрацииФото: СОЦСЕТИ

Нижегородцы активно помогали волонтерам Фото: СОЦСЕТИ

Нижегородцы активно помогали волонтерамФото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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