«Огромный кусок кожи был оторван с его шеи»: Сотрудники фонда «Сострадание-НН» обнаружили 40 умирающих кошек

Сотрудники фонда «Сострадание – НН» обнаружили 40 больных кошек, которые умирали в заброшенных сараях. Здесь и взрослые коты, и беременные кошки, и маленькие котята. У всех сотрудники фонда нашли очень опасные заболевания - ринотрахеит, кальцивироз, панлейкопения. Есть у животных и страшные травмы.

Один из пострадавших – кот Фантом.

- Этого малого не могли поймать неделю - он диковат, возможно от того, что травму ему нанесли люди. Огромный кусок кожи был оторван с его шеи. Когда мы его обнаружили - рана гноилась, кожа разлагалась, и под ней были личинки каких-то насекомых, - написали сотрудники фонда «Сострадание – НН». - Спустя несколько дней поисков мы снова заметили кота, в этот раз кто-то залил его шею зеленкой, чем только ухудшил ситуацию, ведь для кошек зеленка все равно что яд. Так у Фантома появился еще и обширный ожог. Когда он приехал в госпиталь, то был изнеможден, истощен и обезвожен. Ситуацию усложняет и ринотрахеит, который Фантом подцепил от своих собратьев.

Кот Фантом. Фото: фонд "Сострадание - НН"

Несчастному коту тут же провели хирургическую обработку раны. Риск был велик, но оставлять гниющую рану было нельзя – из-за нее у кота была сильная интоксикация организма.

Сейчас Фантом находится в кислородной камере, но состояние у него не просто тяжелое, а не стабильное.

Кот Фантом после операции. Фото: фонд "Сострадание - НН"

Спасли из заброшенных сараев троих котят и беременную кошку Беляшку.

- Рыжих котят было четверо. Один умер до нашего приезда, один на следующий день уже в стационаре, - написали сотрудники фонда. – остались двое сереньких и кошка. У всех малышей панлейкопения, а значит шансы очень малы. Котята мучаются от высокой температуры, соплей, выделений из глаз, поноса и расстройства пищеварения. Их малюсенькие лапки все истыканы уколами, катетерами. У кошки Беляшки еще и кожное заболевание - саркоптоз и отодектоз в ушках. А еще она на последних сроках беременности и вот-вот родит.

Заброшенный сарай, где жили 40 больных кошек. Фото: фонд "Сострадание - НН"

Все несчастные животные жили в настоящем аду.

- Кругом рассадник болезней, грязь, экскременты, вода в мисках коричневая, а из еды только варево из картофельных очистков, - рассказали в фонде. - Никто не знает, откуда так много кошек оказалось в сарае, говорят, что их прикормила местная жительница, но, если честно, есть ощущение, что их всех вместе вышвырнули выживать на улицу из какой-то «кошко-квартиры». Смертность там высокая, тропа к сараям буквально «по костям» погибших там кошек.

Сотрудники фонда «Сострадание – НН» просят нижегородцев помочь. Больным кошкам нужны лекарства и специальное питание. Коту Фантому необходимы повязки Бранолинд Н с перуанским бальзамом любых размеров и в больших количествах, так как обработки проходят по пять-шесть раз в сутки.

Котята с беременной кошкой. Фото: фонд "Сострадание - НН"

Котятам и Беляшке нужны впитывающие пеленки, консервы Royal Canin Recovery, Мирамистин (купить можно в обычной аптеке) или хлоргексидин, Ронколейкин, Левомецитиновые капли, Энтерофурил, Стронгхолд капли (купить можно в ветмагазине), Цефтриаксон, Тобрекс глазные капли, шприцы 2 и 5 мл, системы для внутривенных вливаний, натрия хлорид.