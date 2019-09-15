Владимир Кристовский устроил импровизированный концерт на Покровке

Лидер группы Uma2rman Владимир Кристовский сделал неожиданный подарок землякам – взял и спел для всех желающих прямо на главной улице Нижнего Новгорода. Видео выступления на Большой Покровской выложил в социальной сети Facebook нижегородец Андрей Репин.

- Кидайте, говорит, денег. Объяснил, что решил помочь коллегам – уличным музыкантам, - рассказал Андрей Репин «Комсомольской правде» - Нижний Новгород». – Спели пару песен, а потом фотографировались со всеми желающими.

Владимир Кристовский спел песню «Любимый город», посвященную родному Нижнему Новгороду, и легендарную «Прасковью». Кстати, поначалу публика была уверена, что выступающие – это и есть уличные музыканты – мало кто верил, что поет действительно Владимир Кристовский. Но потом зрители прислушались – и были изрядно удивлены.