2019-09-15T19:40:55+03:00
Звезды

Владимир Кристовский устроил импровизированный концерт на Покровке

По словам музыканта, он захотел помочь уличным артистам
Лилия ТЕМНОВААнастасия НАЗАРОВА
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Владимир Кристовский устроил импровизированный концерт на Покровке. Фото: Андрей РЕПИНВладимир Кристовский устроил импровизированный концерт на Покровке. Фото: Андрей РЕПИН
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Лидер группы Uma2rman Владимир Кристовский сделал неожиданный подарок землякам – взял и спел для всех желающих прямо на главной улице Нижнего Новгорода. Видео выступления на Большой Покровской выложил в социальной сети Facebook нижегородец Андрей Репин.

- Кидайте, говорит, денег. Объяснил, что решил помочь коллегам – уличным музыкантам, - рассказал Андрей Репин «Комсомольской правде» - Нижний Новгород». – Спели пару песен, а потом фотографировались со всеми желающими.

Владимир Кристовский спел песню «Любимый город», посвященную родному Нижнему Новгороду, и легендарную «Прасковью». Кстати, поначалу публика была уверена, что выступающие – это и есть уличные музыканты – мало кто верил, что поет действительно Владимир Кристовский. Но потом зрители прислушались – и были изрядно удивлены.

Владимир Кристовский поет на Покровке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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