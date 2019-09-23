2019-09-23T16:46:12+03:00
Общество

Выбери лучшего карапуза Нижегородской области

«Комсомольская правда» запускает новый фотоконкурс в честь 10-летия чемпионата «Карапузы, на старт!»
Юлия ИСАЕВА
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«Комсомольская правда» запускает новый фотоконкурс в честь 10-летия чемпионата «Карапузы, на старт!»«Комсомольская правда» запускает новый фотоконкурс в честь 10-летия чемпионата «Карапузы, на старт!»Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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«Комсомольская правда – Нижний Новгород» запускает фотоконкурс «Лучший карапуз», посвященный 10-летию чемпионата «Карапузы, на старт!». Для участия нужно найти фото вашего ребенка, сделанную на одном из забегов, скачать анкету, заполнить ее и прислать вместе с фото на почту kpnn@phkp.ru с пометкой «Карапуз». Фотография должна весить не более 1,5 МБ.

Заявки принимаются до 7 октября! Голосование будет проходить на сайте с 7 по 25 октября 2019 года. Голосовать можно будет ежедневно за одного или нескольких понравившихся участников. 11 лучших карапузов, которые наберут большее количество «лайков», станут победителями и получат подарки и дипломы.

Участвуйте, и пусть ваш ребенок снова станет звездой! Удачи, мы за вас болеем!

КОНКРЕТНО

Найти фотографии с чемпионатов «Карапузы, на старт» в Нижнем Новгороде можно в нашей группе «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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