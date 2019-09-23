В 48 домах в Нижнем Новгороде задержится подача тепла

Несмотря на начало отопительного сезона, в 48 многоквартирных домах Нижнего Новгорода батареи в ближайшее время так и останутся холодными. Дело в том, что подрядные организации не смогли вовремя завершить ремонт отопительной системы, и дома не готовы к пуску тепла. При этом в девяти домах, которые находятся в Сормовском, Автозаводском, Ленинском, Приокском и Московском районах ситуация особенно сложная, а потому они находятся на на особом контроле у Фонда.

На территории Нижегородской области 23 подрядные организации ведут кровельные работы на 78 многоквартирных домах, и 17 подрядных организаций производят ремонт отопительных систем в 37 домах. Проблемными на сегодняшний день являются 6 домов в Павловском, Кстовском и Краснобаковском районах.

Также не готовы к новому отопительному сезону несколько домов в Нижегородской области. По данным Фонда капремонта, 17 подрядных организаций производят ремонт отопительных систем в 37 домах. Проблемными на сегодняшний день являются шесть домов в Павловском, Кстовском и Краснобаковском районах.

- У вас остается крайне мало времени, чтобы ускорить темпы выполнения работ. Крайний срок, который мы можем дать подрядчикам – это 1 октября, - обратился к подрядчикам министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Андрей Чертков.