2019-09-23T14:27:49+03:00
Общество

В 48 домах в Нижнем Новгороде задержится подача тепла

В этих домах до сих пор не отремонтирована система отопления
Юлия ДАНЧЕНКО
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48 домов в Нижнем Новгороде останутся без отопления48 домов в Нижнем Новгороде останутся без отопленияФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Несмотря на начало отопительного сезона, в 48 многоквартирных домах Нижнего Новгорода батареи в ближайшее время так и останутся холодными. Дело в том, что подрядные организации не смогли вовремя завершить ремонт отопительной системы, и дома не готовы к пуску тепла. При этом в девяти домах, которые находятся в Сормовском, Автозаводском, Ленинском, Приокском и Московском районах ситуация особенно сложная, а потому они находятся на на особом контроле у Фонда.

На территории Нижегородской области 23 подрядные организации ведут кровельные работы на 78 многоквартирных домах, и 17 подрядных организаций производят ремонт отопительных систем в 37 домах. Проблемными на сегодняшний день являются 6 домов в Павловском, Кстовском и Краснобаковском районах.

Также не готовы к новому отопительному сезону несколько домов в Нижегородской области. По данным Фонда капремонта, 17 подрядных организаций производят ремонт отопительных систем в 37 домах. Проблемными на сегодняшний день являются шесть домов в Павловском, Кстовском и Краснобаковском районах.

- У вас остается крайне мало времени, чтобы ускорить темпы выполнения работ. Крайний срок, который мы можем дать подрядчикам – это 1 октября, - обратился к подрядчикам министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Андрей Чертков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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