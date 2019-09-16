Новинки могут стать частью Нижнего Новгорода

В скором времени Нижний Новгород может обзавестись новыми территориями - и все благодаря присоединению поселений Новинского сельсовета Богородского района. Соответствующее постановление главы города было опубликовано сегодня на сайте администрации Нижнего Новгорода.

- Постановляю выступить с инициативой по преобразованию Нижнего Новгорода путем его объединения с муниципальным образованием сельское поселение Новинский сельсовет, - говорится в постановлении. – Данное постановление должно быть направлено в Думу Нижнего Новгорода, Новинский сельсовет и Земское собрание Богородского района для выражения мнения населения по вопросу данной инициативы.

К слову, о грядущем расширении Нижнего Новгорода в Богородском направлении заговаривают не первый раз. Не далее как в феврале 2019 года этот вопрос поднимал глава Нижнего Новгорода Владимир Панов, рассказывая о соглашении с Национальными канатными дорогами.

- Есть большая вероятность, что границы Нижнего Новгорода будут в скором времени расширены, - написал тогда Владимир Панов на своей страниц в социальной сети. – В частности, в них войдет часть Богородского района в направлении Новинок.

Кстати, помимо самих Новинок к этому сельсовету относятся два крупных жилых комплекса – «Окский берег» и «Новинки Smart city». В случае положительного решения депутатов они тоже станут частью Нижнего Новгорода.