«Вместо того, чтобы отрезать бесплатно, шли на риск»: Врачи вступились за арестованных в Нижегородской области коллег

Врачи Нижегородской области подписывают петицию с просьбой освободить заключенных под арест коллег. Несколько дней назад стало известно, что главный врач Балахнинской ЦРБ Максим Кудыкин и хирург Дзержинской больницы скорой помощи Андрей Васягин задержаны по подозрению в вымогательстве денег у пациента.

По данным следствия, Максим Кудыкин предложил пациенту купить для операции оборудование, которое должно предоставляться бесплатно по программе ОМС. Пациент согласился и заплатил крупную сумму денег – но потом все же обратился с заявлением в правоохранительные органы. В результате врачи были задержаны, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

У коллег, однако, другая точка зрения на то, что случилось. Врачи из Балахнинской ЦРБ опубликовали обращение, в котором объяснили, что без покупки того оборудования пациент, скорее всего, просто лишился бы конечности:

- Наши коллеги, сердечно-сосудистые хирурги Максим Кудыкин и Андрей Васягин – преданные своей работе, спасшие сотни жизней врачи. В 2015 году они, спасая конечность пациента, предложили ему приобрести стент у компании-поставщика этого расходного материала. К сожалению, на тот момент больница не располагала стентами для периферийных артерий. Конечность была спасена, а пациент написал жалобу в соответствующие инстанции. И вот теперь, спустя почти четыре года, врачей внезапно задержали. Но стенты на область не выделялись по программе ОМС. То есть врачи спасали жизни и конечности, вместо того, чтобы отрезать по «бесплатно», они шли на риск, в итоге инициатива наказуема.

Петиция с требованием изменить меру пресечения врачам опубликована на сайте Ассоциации флебологов России. Она будет отправлена генпрокурору РФ Юрию Чайке и президенту Союза «Национальная Медицинская Палата» Леониду Рошалю.