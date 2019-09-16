2019-09-16T13:55:08+03:00
Звезды

«Я не видела окружающего убожества»: Екатерина Одинцова «проехалась» по малой родине

Экс-любовница Бориса Немцова призналась, что чувствовала себя принцессой в изгнании
Анна МИГАЛОВА
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Телезвезда рассказала подписчикам о своем непростом детстве.Телезвезда рассказала подписчикам о своем непростом детстве.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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47-летняя телезвезда Екатерина Одинцова решила обсудить со своими подписчиками детские мечты и совершенно случайно задела чувства подписчиков.

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Екатерина Одинцова в детстве мечтала о теплом мальдивском песке
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- Выходя дождливым утром из обшарпанного подъезда на окраине города с красноречивым названием Горький, я не видела окружающего убожества - в моих мыслях я спускалась по мраморной лестнице элегантного дворца на берегу моря, - призналась знаменитая нижегородка. - Замерзая каждое школьное утро на остановке в ожидании троллейбуса или отогревая своим дыханием окошко на его замерзшем стекле, мысленно я не находилась там - я находилась здесь. На теплом белом мальдивском песке.

По словам Одинцовой, она с юных лет предвкушала, какой замечательной будет ее взрослая жизнь. И прохудившаяся обувь не расстраивала ее, а просто удивляла.

- В общем, все детство я чувствовала себя принцессой в изгнании, которая уже на пути домой. И сейчас, когда у меня что-то идет не так, я прячусь от порывов ледяного ветра, заворачиваясь в одеяло грез. Потому что оно всегда со мной, - заключила телезвезда.

Подписчики подтвердили: мечтать надо о высоком, тогда больше вероятность, что все так и будет! Однако некоторых задело отношение Одинцовой к малой родине. Дескать, негоже так говорить про родной город.

- Немного обидно за родину. Не такое уж в Горьком и убожество, - заявила elenalubimova74.

- А что, Полтавская у нас окраина города?! - поинтересовалась nataliyamonterisi.

На что Екатерина только и ответила: «Я все детство и юность жила в микрорайоне Щербинки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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