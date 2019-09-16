2019-09-16T16:00:18+03:00
Общество

Зима еще не близко: Синоптики рассказали, когда вернется тепло

В минувшие выходные в Нижегородскую область пришла настоящая, холодная осень
Юлия ИСАЕВА
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Синоптики рассказали, когда в Нижегородскую область вернется теплоСиноптики рассказали, когда в Нижегородскую область вернется теплоФото: Павел МАРТИНЧИК
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Не успели мы насладиться летним теплом, свалившимся на Нижегородскую область в начале сентября, как столбики термометров снова резко опустились до +10. На регион обрушились дожди и сильный ветер. Однако метеорологи утверждают: вязаные свитера и зонтики пригодятся ненадолго. Солнце и тепло еще могут вернуться. Но сначала придется померзнуть.

- На этой неделе будет холодно. Это происходит из-за плотных облаков и дождей. Неустойчивая погода сопровождается пониженным температурным фоном. Если сейчас она в пределах средних температурных значений, то к выходным станет на 1-3 градуса холоднее обычного. Не исключены заморозки, - резюмировала в разговоре с «Комсомолкой» начальник отдела метеопрогнозов нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева.

Несмотря на резкое похолодание, в сентябре температурный фон – на 1-2 градуса выше средних значений. Все благодаря большим теплым аномалиям в начале месяца.

- Естественно, всем мало двухнедельной теплой погоды, люди ждут еще. И потепление обязательно будет, но уже не таким продолжительным, - уточнила Мокеева.

По ее словам, за последние 20 лет октябрь всегда был теплее обычного. Поэтому не исключено, что теплая погода вернется именно с приходом второго осеннего месяца. По предварительным данным, октябрь будет в пределах многолетних значений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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