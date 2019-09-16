2019-09-16T13:35:30+03:00
Общество

Олег Лавричев принял участие в совещании, посвященном деятельности НОЦ «Техноплатформа-2035»

Нижегородская область оказалась в числе пяти пилотных регионов
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Олег Лавричев принял участие в совещании, посвященном деятельности НОЦ «Техноплатформа-2035»Олег Лавричев принял участие в совещании, посвященном деятельности НОЦ «Техноплатформа-2035»Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Генеральный директор Арзамасского приборостроительного завода Олег Лавричев принял участие в совещании, посвященном деятельности Научно-образовательного центра «Техноплатформа-2035», которое провел губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

В российских регионах должно появиться 15 научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня. Из них первые пять планируется создать в текущем году. НОЦ станут площадкой для совместной кооперации научных организаций и промышленности.

По словам Глеба Никитина, возникла серьезная конкурентная борьба за право оказаться среди пяти пилотных регионов. Около 35 субъектов страны доказывали свою состоятельность получить это право, и Нижегородская область оказалась в этой пятерке.

Генеральный директор АО «Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина» Олег Лавричев вошел в наблюдательный совет АНО «Управляющая компания НОЦ».

– Научно-образовательный центр – площадка, позволяющая объединить усилия науки, образования и производства, - рассказал он. - Это координирующий орган, связующая нить, которая даст хороший результат как для отдельных предприятий, занимающихся перспективными разработками, так и в целом для региональной экономики и наполнения областного бюджета.

Потенциал тех разработок, которые уже сейчас идут в стенах научных учреждений, достаточно весом и может быть востребован на действующих производствах и при грамотном маркетинге коммерциализирован.

Задача НОЦ амбициозная – чтобы уже через год отдельные перспективные проекты успешно вышли не только на российский рынок, но и стали брендами на международных рынках. Поэтому лидерскую функцию в стартапе НОЦ взял на себя губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Проекты АПЗ связаны с разработками для авиационной сферы. Это электромеханические приводы, к которым проявляют серьезный интерес компании «Сухой» и «Иркут». В области гражданской продукции это разработки по расходометрии, а также законсервированная до времени тема, связанная с системой учета нефтегазовой смеси при добыче нефти из скважин. Надеемся, что в рамках НОЦ мы сможем завершить ОКР и предъявить доработанный образец, удовлетворяющий требования фискальных органов для учета нефти и попутного газа, а также обеспечивающий защиту окружающей среды в нефтедобывающих регионах, стимулируя нефтедобытчиков отказаться от сжигания попутного газа, также получать дополнительный доход от его продажи.

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