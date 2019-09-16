Около 350 сотрудников АПЗ повысят квалификацию за счет областного бюджета

АПЗ стал участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Около 350 приборостроителей в текущем году повысят квалификацию за счет средств областного бюджета. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Ежегодно на Арзамасском приборостроительном заводе около 2000 сотрудников повышают квалификацию по различным направлениям. Из бюджета предприятия на эти цели направляется порядка 12 миллионов рублей в год. Благодаря нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости» появилась возможность вернуть часть затраченных средств.

Повышение квалификации сотрудников по программе «Технологии бережливого производства» осуществляется ООО «Кайдзен Технолоджи Центр»; по направлению «Технология машиностроения и конструирование электронных средств» – в Арзамасском политехническом институте - филиале НГТУ. На базе ресурсных центров АПК имени Пландина и коммерческо-технического техникума проходят обучение рабочие по профессиям: регулировщик РЭАиП, наладчик станков и манипуляторов с ПУ, слесарь-сборщик авиационных приборов, токарь, фрезеровщик, шлифовщик, доводчик-притирщик, монтажник РЭАиП. Дистанционно проходят профпереподготовку восемь специалистов управления информационных технологий по направлению «Информационные системы и технологии» в Межрегиональной академии строительного и промышленного комплекса.

– Удалось заключить соглашение с Центром занятости населения Арзамаса на обучение 346 человек, – поясняет зам начальника отдела кадров АПЗ Алексей Бойчук. – Наше предприятие оборонное, группы на обучение формируются так, чтобы это было необременительно для производственного процесса. По итогам реализации нацпроекта в 2019 году из областного бюджета заводу будет возвращено около трех миллионов рублей, часть средств – около 830 тысяч рублей – уже компенсирована.

Также в рамках нацпроекта работает программа повышения квалификации управленческих кадров «Лидеры производительности», по которой до конца года на базе Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ будут обучены еще шесть сотрудников АПЗ.

– Курс «Лидеры производительности» состоит из пяти модулей, первые два теоретических – по экономике и бизнес-навыкам – мы уже изучили. Сейчас переходим к практической части. Работаем в группах по 5-7 человек. Со мной вместе попали представители предприятий из Екатеринбурга, Тольятти, Томска и Самары. Обучение на базе московского института проходит ежемесячно в течение трех дней. В сентябре у нас будет стажировка на заводе приборных подшипников в Самаре (поставщики АПЗ). Там мы будем разрабатывать конкретный проект. Я благодарен руководству завода за возможность обучаться по данной программе. Это не просто необходимые знания, а еще и полезный опыт общения с коллегами из других регионов. Замечаю, что мыслить начал по-новому, вижу, над чем надо работать, что можно улучшить, - поделился заместитель главного технолога АПЗ Вадим Зубарев.

– Обучение по программе «Шлифовщик» было для меня очень полезным. Нам преподавали теорию и практику по таким темам, как теория резания, шлифование, различные системы обозначения абразивных кругов, шероховатость поверхности, допуски-посадки, металловедение, мерительные инструменты. Процесс обучения был организован без ущерба для производства. Мы работаем на сдельной оплате труда, нам и коллективу цеха было важно выполнить норматив по объему работ, поэтому учеба, организованная после работы по два часа два-три раза в неделю, этому способствовала. По окончании курсов и успешного выполнения всех заданий мне выдали удостоверение, на основании чего присвоен 5 разряд. «Бонусом» ко всем нашим стараниям стала прибавка к заработной плате, - порадовался шлифовщик цеха №50 Максим Царев.