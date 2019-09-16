2019-09-16T12:40:09+03:00
Общество

Слесарь АПЗ Игорь Самойлов отмечен почетной грамотой Минпромторга РФ

Мастер занимается слесарным делом уже 20 лет
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Слесарь АПЗ Игорь Самойлов отмечен почетной грамотой Минпромторга РФСлесарь АПЗ Игорь Самойлов отмечен почетной грамотой Минпромторга РФФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Слесарь механосборочных работ цеха №50 Игорь Самойлов отмечен почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Игорь Александрович занимается слесарным делом уже 20 лет. Обрабатывает до 30 видов различных деталей.

– Сначала надо проверить внешний вид детали на наличие вмятин, забоев и расслоений, – рассказывает Игорь Самойлов. – Чтобы получилось качественно, необходимо осторожно обращаться с деталью, быть аккуратным, терпеливым и усидчивым.

Игорь Самойлов пришел на предприятие в 1988 году после окончания приборостроительного техникума слесарем-сборщиком. После службы в армии работал регулировщиком РЭАиП в цехе №35. В 90-х трудился в других организациях, освоил несколько рабочих специальностей. Вернулся на АПЗ в 1999 году слесарем в цех №50.

Сейчас Игорь Самойлов – один из высококлассных специалистов подразделения.

– Игорь Александрович пользуется уважением в коллективе, – отмечает мастер участка Светлана Кашникова. – Изготавливает детали качественно и в срок. Технически грамотно подходит к решению поставленных задач. В совершенстве владеет резьбонарезным, сверлильным, доводочным станками и всем спектром слесарного инструмента. Кроме того, он занимается обучением молодых рабочих.

Вне работы Игорь Александрович увлекается рок-музыкой. В его коллекции более 200 компакт-дисков известных зарубежных групп, таких как Queen, Deep Purple и других. В этом увлечении его поддерживают супруга Светлана Викторовна и сын Дмитрий, тоже приборостроители.

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