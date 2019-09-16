2019-09-16T12:11:54+03:00
Общество

Арзамасские поисковики вернулись из экспедиции в Беларусь

Поисковая работа велась в трех районах Могилевской области
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Арзамасские поисковики вернулись из экспедиции в БеларусьАрзамасские поисковики вернулись из экспедиции в БеларусьФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
Изменить размер текста:

Арзамасский военно-патриотический клуб «Рассвет» вернулся из Республики Беларусь. В ходе экспедиции были найдены останки 19 пропавших без вести солдат Великой Отечественной войны.

Поисковая работа велась в трех районах Могилевской области: Чаусском, Славгородском и Бобруйском. Эти места военным историкам и поисковикам известны, как поля сражений.

– На территории Чаусского района мы работали на месте знаменитого Прилеповского плацдарма, где в октябре 1943-го начались кровопролитные девятимесячные бои на реке Проня, – рассказывает консультант ВПК «Рассвет» Михаил Марков. – В июне 1944-го наши войска смогли прорвать три линии немецкой обороны, после чего были освобождены несколько белорусских городов. На основе архивных документов, сохранившихся боевых донесений и карт могилевские коллеги из поискового клуба «ВИККРУ» определили перспективные места поиска. Мы и специалисты 52-го отдельного специализированного поискового батальона Вооруженных сил Республики Беларусь занимались непосредственно обнаружением и поднятием останков.

Жили поисковики в Чаусах, в 200 метрах от места, где осенью 1943-го несколько подразделений советских солдат на небольшом плацдарме предприняли рывок через реку Бася.

За время этой Вахты памяти удалось обнаружить останки 19 красноармейцев. Имена двоих установлены благодаря найденным при них наградам. А за 10 лет поисковых работ на территории Могилевской области были обнаружены и перезахоронены останки 175 человек, десять имен установлено.

– Эта экспедиция в Беларусь стала для «Рассвета» десятой по счету и значимой для каждого члена клуба, особенно для молодых ребят. Одно дело смотреть фильмы и читать книги о войне. А там, в поле, возле найденных останков лучше понимаешь, что такое война и что значит – умирать за Родину, – отмечает руководитель ВПК «Рассвет» Евгений Колосунин. – Символично, что «юбилейная» экспедиция выпала на 75-ю годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

– Чтобы международная экспедиция смогла состояться, нужна организационная и финансовая поддержка. К счастью, у нас она есть, - рассказал Михаил Марков. - Большое содействие в проведении Вахты памяти-2019 нам оказали администрация Арзамаса, мэр Александр Щелоков, генеральный директор АО «АПЗ», депутат областного Законодательного собрания Олег Лавричев, представительство Нижегородской области в Республике Беларусь. Огромная им за это благодарность.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Благоустроенный Светлоярский парк открылся в Нижнем Новгороде
Улицу Фрунзе перекроют для движения до 20 ноября
14-летний Максим Лялин пропал в Нижнем Новгороде
«Ока-Волга» оштрафована на 50 тысяч рублей за долг более 8 миллионов перед работниками
Владимир Панов встретится с жителями Автозаводского района 25 сентября
76 незаконных рекламных конструкций убрали с улиц Нижнего Новгорода
Житель Нижегородской области воткнул нож в грудь соседу, приревновав к нему подругу
Две школьницы пострадали в ДТП в Нижнем Новгороде
196 тысяч человек привито в Нижегородской области против гриппа
Расписание движения судна на подводных крыльях «Валдай 45Р» изменится с 20 сентября
Прокуратура наказала Пенсионный фонд за медлительность в Выксе
Фонд капремонта обязал подрядчиков завершить ремонт кровель и систем теплоснабжения к концу сентября
«Торпедо» всухую разгромило омский «Авангард»
Два человека утонули в Нижегородской области 14 сентября
Нижегородские социальные предприниматели смогут получить бесплатную рекламу
Ярмарки вакансий пройдут в нескольких районах Нижегородской области
Более 120 тысяч кошек и собак получили прививки от бешенства в Нижегородской области
11 домов отремонтируют по программе капремонта в Бутурлинском районе в 2019 году
Двое полицейских задержаны в Нижнем Новгороде по подозрению в мошенничестве
Лыжная база, ресурсный центр и детская художественная школа открылись в Семенове 14 сентября
Глеб Никитин выступил на закрытии фестиваля «ПИАНОfest»
Опыт нижегородской «Эффективной губернии» будут перенимать в Воронеже
Нижегородское «Торпедо» обыграло финский «Йокерит» со счетом 6:5