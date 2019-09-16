Арзамасские поисковики вернулись из экспедиции в Беларусь

Арзамасский военно-патриотический клуб «Рассвет» вернулся из Республики Беларусь. В ходе экспедиции были найдены останки 19 пропавших без вести солдат Великой Отечественной войны.

Поисковая работа велась в трех районах Могилевской области: Чаусском, Славгородском и Бобруйском. Эти места военным историкам и поисковикам известны, как поля сражений.

– На территории Чаусского района мы работали на месте знаменитого Прилеповского плацдарма, где в октябре 1943-го начались кровопролитные девятимесячные бои на реке Проня, – рассказывает консультант ВПК «Рассвет» Михаил Марков. – В июне 1944-го наши войска смогли прорвать три линии немецкой обороны, после чего были освобождены несколько белорусских городов. На основе архивных документов, сохранившихся боевых донесений и карт могилевские коллеги из поискового клуба «ВИККРУ» определили перспективные места поиска. Мы и специалисты 52-го отдельного специализированного поискового батальона Вооруженных сил Республики Беларусь занимались непосредственно обнаружением и поднятием останков.

Жили поисковики в Чаусах, в 200 метрах от места, где осенью 1943-го несколько подразделений советских солдат на небольшом плацдарме предприняли рывок через реку Бася.

За время этой Вахты памяти удалось обнаружить останки 19 красноармейцев. Имена двоих установлены благодаря найденным при них наградам. А за 10 лет поисковых работ на территории Могилевской области были обнаружены и перезахоронены останки 175 человек, десять имен установлено.

– Эта экспедиция в Беларусь стала для «Рассвета» десятой по счету и значимой для каждого члена клуба, особенно для молодых ребят. Одно дело смотреть фильмы и читать книги о войне. А там, в поле, возле найденных останков лучше понимаешь, что такое война и что значит – умирать за Родину, – отмечает руководитель ВПК «Рассвет» Евгений Колосунин. – Символично, что «юбилейная» экспедиция выпала на 75-ю годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

– Чтобы международная экспедиция смогла состояться, нужна организационная и финансовая поддержка. К счастью, у нас она есть, - рассказал Михаил Марков. - Большое содействие в проведении Вахты памяти-2019 нам оказали администрация Арзамаса, мэр Александр Щелоков, генеральный директор АО «АПЗ», депутат областного Законодательного собрания Олег Лавричев, представительство Нижегородской области в Республике Беларусь. Огромная им за это благодарность.