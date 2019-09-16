Актрису Екатерину Вилкову сравнили со звездой Голливуда

В начале сентября режиссер Вера Сторожева приступила к съемкам продолжения детективного сериала «Шифр» (16+) для Первого канала. Во втором сезоне зрители снова увидят знаменитую нижегородку Екатерину Вилкову, которая играет в этой истории одну из главных ролей. О своем участии в проекте артистка напомнила фанатам, выложив забавное фото в Инстаграме.

oldkavilochka Екатерина Вилкова на съемках второго сезона сериала "Шифр"

- Мою Марину не остановить. Начес - наше все! Не, ну а как? «Шифр». Новые серии, - сообщила фолловерам Вилкова.

Подписчики отреагировали соответствующе, завалив звезду шуточными комментариями: «В розетку ногой попала?», «Я упала с сеновала, тормозила головой», «Катюша, тебе их зажигалкой подожгли?», «Когда гример затаил обиду».

oldkavilochka "Присела в правильный свет..."

А некоторым «начесанная» Екатерина Вилкова напомнила звезду Голливуда, знакомую зрителям по фильмам «Лицо со шрамом», «Я - Сэм», «Опасные связи» и многим другим. «Как похожа на Мишель Пфайффер!», «На Пфайффер тут похожа», - заявили наблюдательные подписчики.

oldkavilochka Вилкова с режиссером Верой Сторожевой и актером Сергеем Пускепалисом

Напомним, что первые 16 серий российской адаптации британского сериала «Код убийства», получившей название «Шифр», прошли в эфире Первого канала в прошлом сезоне и, надо сказать, весьма успешно. Накануне премьеры весной Екатерина Вилкова призналась, что, прежде чем приступить к съемкам в «Шифре», она то и дело вспоминала свою бабушку - заядлую модницу.

- У меня одна из бабушек была жуткой модницей. Это было очень давно. Но она даже умудрялась шить себе обувь - сапоги для танцев, - рассказала актриса. - Она ходила двадцать километров пешком в деревню на танцы. Идет босичком, а сапожки в руках. Там ножки отряхнула, сапожки нарядные напялила и в пляс. Как я!