2019-09-16T12:10:34+03:00
Звезды

Актрису Екатерину Вилкову сравнили со звездой Голливуда

Знаменитая нижегородка снимается в продолжении сериала «Шифр» для Первого канала [фото]
Анна МИГАЛОВА
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Знаменитая нижегородка снимается в продолжении сериала "Шифр" для Первого канала.Знаменитая нижегородка снимается в продолжении сериала "Шифр" для Первого канала.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В начале сентября режиссер Вера Сторожева приступила к съемкам продолжения детективного сериала «Шифр» (16+) для Первого канала. Во втором сезоне зрители снова увидят знаменитую нижегородку Екатерину Вилкову, которая играет в этой истории одну из главных ролей. О своем участии в проекте артистка напомнила фанатам, выложив забавное фото в Инстаграме.

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Екатерина Вилкова на съемках второго сезона сериала "Шифр"
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- Мою Марину не остановить. Начес - наше все! Не, ну а как? «Шифр». Новые серии, - сообщила фолловерам Вилкова.

Подписчики отреагировали соответствующе, завалив звезду шуточными комментариями: «В розетку ногой попала?», «Я упала с сеновала, тормозила головой», «Катюша, тебе их зажигалкой подожгли?», «Когда гример затаил обиду».

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"Присела в правильный свет..."
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А некоторым «начесанная» Екатерина Вилкова напомнила звезду Голливуда, знакомую зрителям по фильмам «Лицо со шрамом», «Я - Сэм», «Опасные связи» и многим другим. «Как похожа на Мишель Пфайффер!», «На Пфайффер тут похожа», - заявили наблюдательные подписчики.

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Вилкова с режиссером Верой Сторожевой и актером Сергеем Пускепалисом
7610 отметок «Нравится»59 комментариевInstagram

Напомним, что первые 16 серий российской адаптации британского сериала «Код убийства», получившей название «Шифр», прошли в эфире Первого канала в прошлом сезоне и, надо сказать, весьма успешно. Накануне премьеры весной Екатерина Вилкова призналась, что, прежде чем приступить к съемкам в «Шифре», она то и дело вспоминала свою бабушку - заядлую модницу.

- У меня одна из бабушек была жуткой модницей. Это было очень давно. Но она даже умудрялась шить себе обувь - сапоги для танцев, - рассказала актриса. - Она ходила двадцать километров пешком в деревню на танцы. Идет босичком, а сапожки в руках. Там ножки отряхнула, сапожки нарядные напялила и в пляс. Как я!

ИСТОЧНИК KP.RU

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